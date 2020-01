德州女嬰被放在背包獨留車中死亡 男子疑涉案被捕

【KTSF】

德克薩斯州一名男子被控把女友的10個月大女兒放置在背包中,然後把她獨留車中長達5小時,女嬰被發現時失去知覺,搶救後不治,涉案男子被控謀殺罪。

警方是於1月8日凌晨1時左右,拘捕27歲男子Trevor Rowe,他涉嫌與10個月大女嬰Marion Jester-Montoya的死有關。

Lubbock警方於1月7日下午5時左右接報,指有一名女嬰沒有呼吸,女嬰送院搶救後不治。

警方調查後發現,Rowe從女友處接走女嬰後,接載她到其工作場所,Rowe把女嬰放在背包中,讓她獨留車中數小時,期間他曾數次返回汽車查看她。

到放午飯時間,Rowe把女嬰放到車尾廂中,數小時後查看她時,發現她已沒了呼吸,他立即報警,在救護員到達前曾向女嬰急救。

Rowe涉嫌觸犯謀殺罪被拘押,保釋金定為200萬元。

