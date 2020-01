Tiffany Li前男友命案 承認棄屍被告獲釋後被國安部拘捕

【KTSF】

2016年,中半島Hillsborough居民Tiffany Li前男友Keith Green命案中,承認棄置屍體的被告Olivier Adella,法官判他入獄3年,但由於Adella由被捕至今已經在獄中渡過3年,所以週五獲釋,但他隨即被國土安全部的人員拘捕。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe對本台表示,國土安全部的執法人員在Adella獲釋之後隨即逮捕他,未清楚原因。

2016年,Li的前男友Green的屍體,在北灣一條公路旁邊被發現,法醫證實他頭部中了一槍死亡。

Li和男友Kaveh Bayat之後被控謀殺,陪審團裁定Li罪名不成立,而Bayat也在流審之後,地檢處決定不再提出起訴而獲釋。

地檢官表示,死者Green的母親週五在法庭表示,案中兩名被告都擺脫罪名,她覺得沒有公義。

