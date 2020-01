中國初證武漢肺炎屬新型冠狀病毒 港教授指威力比沙士輕

【有線新聞】

中國內地專家初步證實,武漢不明原因病毒性肺炎屬於新型冠狀病毒,亦找到病毒基因圖譜,可以幫助快速斷症,本地專家相信,病毒是經由野味變種和傳播,但威力比沙士輕。

負責檢測病原的專家組組長、中國工程院院士徐建國,接受新華社訪問,指已經知道武漢不明肺炎病毒基因圖譜,亦用了新檢測方法找到病例,截至星期二有15個病例,對新冠狀病毒呈陽性結果,從其中一位病人樣本,分離到病毒,發現是典型冠狀病毒形態。

武漢至目前有59人染病,8人出院,未有死亡個案。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指,相對同樣是冠狀病毒的沙士及中東呼吸綜合症,死亡率分別是9.6%及35%,今次病毒對人的影響較輕微。他看過病人肺片,亦認為肺炎沒有這麼嚴重。

他希望內地公布更多臨床數據,例如潛伏期、傳染途徑,由什麼野生動物傳人等。

財新網就報道,武漢有患者沒到過華南海鮮市場,而是在約兩公里外的油墨市場工作,但同樣出現疑似肺炎,未知病毒是否擴散到社區。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為,內地當務之急是了解華南海鮮市場有哪些野味,再追查病毒源頭。

他解釋,冠狀病毒天然宿主是蝙蝠,而這些冠狀病毒可能在活野味交換基因,再變種傳給人。