中國初證武漢肺炎屬新型冠狀病毒 港教授指威力比沙士輕

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中國內地專家初步證實，武漢不明原因病毒性肺炎屬於新型冠狀病毒，亦找到病毒基因圖譜，可以幫助快速斷症，本地專家相信，病毒是經由野味變種和傳播，但威力比沙士輕。

負責檢測病原的專家組組長、中國工程院院士徐建國，接受新華社訪問，指已經知道武漢不明肺炎病毒基因圖譜，亦用了新檢測方法找到病例，截至星期二有15個病例，對新冠狀病毒呈陽性結果，從其中一位病人樣本，分離到病毒，發現是典型冠狀病毒形態。

武漢至目前有59人染病，8人出院，未有死亡個案。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，相對同樣是冠狀病毒的沙士及中東呼吸綜合症，死亡率分別是9.6%及35%，今次病毒對人的影響較輕微。他看過病人肺片，亦認為肺炎沒有這麼嚴重。

他希望內地公布更多臨床數據，例如潛伏期、傳染途徑，由什麼野生動物傳人等。

財新網就報道，武漢有患者沒到過華南海鮮市場，而是在約兩公里外的油墨市場工作，但同樣出現疑似肺炎，未知病毒是否擴散到社區。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，內地當務之急是了解華南海鮮市場有哪些野味，再追查病毒源頭。

他解釋，冠狀病毒天然宿主是蝙蝠，而這些冠狀病毒可能在活野味交換基因，再變種傳給人。