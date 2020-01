【KTSF】

東灣Walnut Creek週三發生入屋爆竊案,受害人外出僅僅20分鐘,家中就被賊人洗劫一空。

本地五號電視台報導,受害人在週三早上10點半左右到市中心買咖啡,約20分鐘後就收到鄰居電話,被告知家中被人爆竊。

回到家後,受害人發現家中一片凌亂,睡房的床、衣櫃都賊人被翻個透,她指鄰居發現兩名穿著連帽衫的男子在市中心附近的房子徘徊時,就覺得事情不對勁。

受害人說,賊人拿走了很多有紀念價值的東西,主要是珠寶,她說她先父和祖母留下的遺重物品和鑽石耳環,原本打算留給孫女,現在都被搶走。

受害人相信賊人是看著她離開,然後從前門入屋作案,警方接報後,迅速趕到現場取證。

而附近城市Concord警方確認該市也出現入屋爆竊案,並拘捕了一人,但警方指兩宗案件沒有關聯。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。