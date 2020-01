黃婆婆遇劫受重傷不治 家人在案發公園集會悼念（視頻）

【KTSF黃恩光報導】

去年的1月8日,住在舊金山訪谷區的黃奕愛婆婆,在家附近晨運時遇到賊人襲擊,將她毆打至重傷,時隔一年,黃婆婆已經離世,她的家人早上在案發的公園為她舉行悼念儀式。

早上7點幾在訪谷公園舉行的悼念儀式,有100多人參加,又一起練氣功。

去年1月8號清晨,當時88歲的黃奕愛好像平常一樣外出晨運的時候,一個賊人爆竊黃婆婆的家,又毆打黃婆婆至重傷,將她留在公園這裡不理。

黃奕愛的家人後來找到她,當時她身上多處受重傷,時隔一年,黃奕愛的家人選擇在這個地點紀念黃婆婆。

黃奕愛的孫女余嘉雯(Sasanna Lee)說:”希望將痛苦化為目標,這是個療癒的機會,表揚我的祖母和社區,我們都受到創傷。”

案發時18歲的疑犯Kenote Gathron被控企圖謀殺、虐老和盜竊等十多項嚴重罪名,目前仍然被關押。

舊金山地檢處對本台表示,由於黃奕愛已經離世,會等待法醫官的報告,然後決定是否加控謀殺罪。

余嘉雯說:”我們希望這個年輕人明白自己做了什麼,並悔改,我們希望有公義,這事對於雙方來說都是悲劇。”

下個月15號是黃奕愛90歲生辰,過去一年以來她接受治療和復建,不幸上星期五離世,家人將會舉行私人喪禮。

