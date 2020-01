【有線新聞】

美國多家傳媒引述官員指,相信日前由伊朗飛烏克蘭的客機,是伊朗的防空系統錯誤擊落,有伊朗官員反駁指說法不合邏輯。

報道引述的官員指,愈來愈相信客機很可能是遭防空系統擊落;英國傳媒亦指政府正循客機遭擊落的方向跟進調查。

烏克蘭當局則認為,事件有可能如2014年的MH17空難般,是客機遭俄式山毛欅防空系統擊落。

載有176人的烏克蘭國際航空客機,週三墜機前不久,伊朗曾發射連串導彈攻擊駐伊拉克的美軍基地。

伊朗已找回兩個黑盒,軍方早前則否認空難與報復駐伊拉克美軍基地有關。

