美國國會報告指中國極權是挑戰 香港自治繼續受蠶食

美國國會一個委員會發表年度報告,指極權主義在中國崛起是本世紀最大的挑戰之一。報告又提及香港的自治及自由亦進一步受蠶食,還有新疆的人權受侵犯,建議華府實施制裁。

美國國會及行政當局中國委員會2019年的年度報告,與2018年同樣提到中國的極權主義是威脅,又指未來數十年全球挑戰需要中國扮演建設性角色去應對,即需要尊重13億人民的聲音,而非打壓。

關於香港的部分,除了再度提及”DQ”立法會議員的風波,亦提到特區政府先後推動《國歌法》草案及修訂《逃犯條例》,再觸發6月起的反修例示威。

報告引述國際及香港的人權組織指,香港警方有時過度使用武力及不當操作人群管制裝備,包括近距離發射布袋彈及胡椒球彈,在擠逼的封閉空間內發射催淚彈。

報告亦提及721事件,引述報道指有人指控”警黑合作”,另外有中聯辦官員在事發前10天提及居民不會讓人在元朗生事。

報告又建議華府與中國或特區官員接觸時,應強調如香港自治繼續受蠶食,將威脅美國對港政策的基礎,例如給予香港特殊待遇。

報告又指政府應落實執行去年底通過生效的《香港人權與民主法案》,亦應促請北京及特區重啟政改,落實普選行政長官及立法會。

報告亦關注新疆維吾爾人的情況,提到中方用人面識別攝影機和電話監視系統,建立”露天監獄”,相信可能犯下反人道罪行;認為華府官員,包括參與貿易談判的代表,要將維護新聞及言論自由與中美利益掛鉤,建議對參與監控維吾爾族的中國企業及官員實施制裁,和收緊相關中國企業進入美國資本市場等。

