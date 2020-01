Sunnyvale一晚11輛車被打破車窗 警拘兩人（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Sunnyvale市週二晩有一整排停在路邊的汽車,車窗都被打破,警方拘捕二名疑犯。

事發地點位於Rockefeller Drive的Parkwood公寓外,週二晚11點左右,Sunnyvale公共安全部人員抵達現場,發現至少有11輛汽車車窗被打破,玻璃散落一地,車內前座的雜物箱亦被打開,車內的東西被亂放,其中有一輛新車才落地兩個月。

警方根據失竊物,很快在東灣奧克蘭(屋崙)捉到兩名疑犯。

Sunnyvale安全部門發言人Dan Pistor說:”我們跟受害人合作,在奧克蘭追回失竊物,我們連絡奧克蘭警方,他們很幫忙,關押了兩名疑犯與汽車。”

有附近住戶表示,他們之前就已經被警告要提防汽車爆竊,但除了車內不留貴重東西之外,他們沒有其他的選擇。

據知這一個郵區號碼,有將近一半的人口是亞裔,其中以華裔和印度裔最多。

根據該市公共安全部門表示,單是週二一整天,Sunnyvale全市就有50宗汽車爆竊。

灣區汽車爆竊案日趨嚴重,週一Palo Alto警方拘捕5名青少年,他們涉及十多宗汽車爆竊,Fremont警方拘捕兩名青少年,他們涉及起碼30宗汽車爆竊案。

Santa Clara縣警發言人Michael Low說:”這類的犯罪很容易脫身,給張傳票或坐牢時間也很短,你覺得這是汽車爆竊上升原因?有可能,這些罪犯出獄後又回到街上犯案,就像惡性循環。”

