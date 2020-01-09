Sunnyvale一晚11輛車被打破車窗 警拘兩人（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Sunnyvale市週二晩有一整排停在路邊的汽車，車窗都被打破，警方拘捕二名疑犯。

事發地點位於Rockefeller Drive的Parkwood公寓外，週二晚11點左右，Sunnyvale公共安全部人員抵達現場，發現至少有11輛汽車車窗被打破，玻璃散落一地，車內前座的雜物箱亦被打開，車內的東西被亂放，其中有一輛新車才落地兩個月。

警方根據失竊物，很快在東灣奧克蘭（屋崙）捉到兩名疑犯。

Sunnyvale安全部門發言人Dan Pistor說：”我們跟受害人合作，在奧克蘭追回失竊物，我們連絡奧克蘭警方，他們很幫忙，關押了兩名疑犯與汽車。”

有附近住戶表示，他們之前就已經被警告要提防汽車爆竊，但除了車內不留貴重東西之外，他們沒有其他的選擇。

據知這一個郵區號碼，有將近一半的人口是亞裔，其中以華裔和印度裔最多。

根據該市公共安全部門表示，單是週二一整天，Sunnyvale全市就有50宗汽車爆竊。

灣區汽車爆竊案日趨嚴重，週一Palo Alto警方拘捕5名青少年，他們涉及十多宗汽車爆竊，Fremont警方拘捕兩名青少年，他們涉及起碼30宗汽車爆竊案。

Santa Clara縣警發言人Michael Low說：”這類的犯罪很容易脫身，給張傳票或坐牢時間也很短，你覺得這是汽車爆竊上升原因？有可能，這些罪犯出獄後又回到街上犯案，就像惡性循環。”

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