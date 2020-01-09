蔡英文選情樂觀 海外支持者更踴躍組團回台助選（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

民進黨方面，由於蔡英文選情樂觀，也讓支持者組團回台助選的情況也比4年前更加熱烈，甚至有支持者說，這次不幫忙拚一下，會後悔一輩子，這又是為了甚麼？

來自世界各地的民進黨支持者，這次有數百人參加助選團，為民進黨總統和立委候選人加油造勢，除了美西團之外，來自世界各地國家的支持者還另外組其他的助選團，為蔡英文拉票，7號在蔡英文台北競選總部，助選團出發前特地到此集合，還舉行授旗儀式，搖旗吶喊一番。

助選團團長何素珍說：”我們是來自全世界的台灣鄉親返台投票，我們雖然回來投票，但是也是組了兩個團回來助選，我們有兩個遊覽車全部84位，是來自全世界，有亞洲、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、多倫多，還有溫哥華、南非、巴西。”

來自馬來西亞的陳博雄說，這次不拚一下會後悔一輩子。

馬來西亞台灣商會聯合總會會長陳博雄說：”因為台灣民主要我們，大家一起努力，大家打拼一下，這個機會不努力的話，我們會後悔一輩子的，我們盡量是打氣，替台灣爭一口氣，這個機會不拚不行。”

為什麼一定要回來投蔡英文這一票呢？來自加拿大的蔡春松說，光是溫哥華就有約兩百人回台灣支持蔡英文。

大溫哥華台灣同鄉會會長蔡春松說：”這一票是非常重要的，因為我們是顧台灣的主權，你看看香港，你看看習近平講的話，這些呢，有良知的台灣人，應該要回來投票。”

助選團方面表示，今年6月香港”逃犯條例”修法爭議引發全球關注，12月21日高雄WeCare罷韓活動，這些示威活動都看到大批年輕世代走上街頭，令人聯想到受2014年太陽花運動的影響，重新點燃台灣民眾對抗中國的熱情。

何素珍說：”我要告訴大家，政黨選錯黨，台灣變香港，小英再4年，台灣更安全，警告大家一定要回來投票，我們不要變成明天，如果你不投票，將來你20年後，你的子子孫孫會非常辛苦。”

中華民國僑務委員李天柒說：”台灣人的分水嶺，我們要走向哪一個方向，這一次是非常重要，這兩個黨非常明顯的不一樣，一個是我們也知道嗎，他們的主張很奇怪，因為中華人民共和國要消滅中華民國，那中華民國要消滅台灣，這很奇怪的一個現象。”

包括灣區支持者在內的美西助選團，這次也有8輛巴士在全台各地助選，綠營的2020海外助選團，是海外小英後援會所主辦的活動之一，海外小英後援會自2011年在洛杉磯發起之後，參與了2012、2016與這次共3屆選舉，除了1月3號出發的A團外，特地開了1月7號才出發的B團，方便年輕人加入。

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