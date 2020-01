蔡英文選情樂觀 海外支持者更踴躍組團回台助選（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

民進黨方面,由於蔡英文選情樂觀,也讓支持者組團回台助選的情況也比4年前更加熱烈,甚至有支持者說,這次不幫忙拚一下,會後悔一輩子,這又是為了甚麼?

來自世界各地的民進黨支持者,這次有數百人參加助選團,為民進黨總統和立委候選人加油造勢,除了美西團之外,來自世界各地國家的支持者還另外組其他的助選團,為蔡英文拉票,7號在蔡英文台北競選總部,助選團出發前特地到此集合,還舉行授旗儀式,搖旗吶喊一番。

助選團團長何素珍說:”我們是來自全世界的台灣鄉親返台投票,我們雖然回來投票,但是也是組了兩個團回來助選,我們有兩個遊覽車全部84位,是來自全世界,有亞洲、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、多倫多,還有溫哥華、南非、巴西。”

來自馬來西亞的陳博雄說,這次不拚一下會後悔一輩子。

馬來西亞台灣商會聯合總會會長陳博雄說:”因為台灣民主要我們,大家一起努力,大家打拼一下,這個機會不努力的話,我們會後悔一輩子的,我們盡量是打氣,替台灣爭一口氣,這個機會不拚不行。”

為什麼一定要回來投蔡英文這一票呢?來自加拿大的蔡春松說,光是溫哥華就有約兩百人回台灣支持蔡英文。

大溫哥華台灣同鄉會會長蔡春松說:”這一票是非常重要的,因為我們是顧台灣的主權,你看看香港,你看看習近平講的話,這些呢,有良知的台灣人,應該要回來投票。”

助選團方面表示,今年6月香港”逃犯條例”修法爭議引發全球關注,12月21日高雄WeCare罷韓活動,這些示威活動都看到大批年輕世代走上街頭,令人聯想到受2014年太陽花運動的影響,重新點燃台灣民眾對抗中國的熱情。

何素珍說:”我要告訴大家,政黨選錯黨,台灣變香港,小英再4年,台灣更安全,警告大家一定要回來投票,我們不要變成明天,如果你不投票,將來你20年後,你的子子孫孫會非常辛苦。”

中華民國僑務委員李天柒說:”台灣人的分水嶺,我們要走向哪一個方向,這一次是非常重要,這兩個黨非常明顯的不一樣,一個是我們也知道嗎,他們的主張很奇怪,因為中華人民共和國要消滅中華民國,那中華民國要消滅台灣,這很奇怪的一個現象。”

包括灣區支持者在內的美西助選團,這次也有8輛巴士在全台各地助選,綠營的2020海外助選團,是海外小英後援會所主辦的活動之一,海外小英後援會自2011年在洛杉磯發起之後,參與了2012、2016與這次共3屆選舉,除了1月3號出發的A團外,特地開了1月7號才出發的B團,方便年輕人加入。

