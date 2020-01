海外藍營支持者自費回台灣為韓國瑜投票拉票（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

每次到了台灣的總統大選,灣區藍綠陣營都會有熱情的支持者特地提前到台灣,義務助選或是自費參加助選團拉票造勢,這次藍綠陣營的海外助選團人數都創新高,本台特派記者古琳嘉分別跟隨了國民黨和民進黨的助選團,帶您了解他們的政治狂熱,來看國民黨陣營的情況。

一大早天6點多,天還沒亮,來自世界各地的國民黨海外助選團成員已經整裝待發,吃過早飯就要展開助選行程。

來自灣區的幾位團員們啟程前還特地高喊口號,為國民黨總統候選人韓國瑜助威。

韓國瑜在海外有許多支持者,他也非常重視海外僑胞,曾多次向海外僑界發出穿雲箭,海外韓粉甚至比台灣本土的韓粉更加激情,他們為什麼這麼狂熱呢?

來自加拿大的助選團成員張蒓芳說:”第一次,我沒想到這麼熱絡,有這麼多海外不同的國家,還甚至於有非洲來的,真的,我沒想到,還有美國,美國好多州,一來大家都有一家人的感覺,特別有話說。”

來自紐約的助選團成員張慶瑤說:”我覺得台灣現在滿亂的,所以我們在海外的僑胞,我們就覺得要出自己一份力,我們得自己買機票來到這裡,然後交了一些費用,等於是全部都自費的,要幫他們助選,去掃街拜市場。”

這次國民黨的海外助選團共有8台巴士,一北一南共花6天的時間到不同城市,為國民黨的立委候選人助選,還出席總統候選人韓國瑜9號在台北凱道舉行的造勢晚會。

國民黨的海外助選團分成南團與北團,而且來自四面八方不同的國家,不過有支持者就表示,他們在海外本來以為韓國瑜的選情非常樂觀,但是來到台灣才發現是相當緊張的。

來自灣區的助選團成員任宇中說:”我們美國的大部分都以為說韓國瑜一定當選,但是實際上來這邊接觸一下,還是有緊張,就是五五波,所以我們還是要盡量找我們的朋友拉票,以前我們在台灣也住了20、30年嘛,所以盡量找朋友來幫助。”

有癌症復發中的支持者說,她不顧身體健康堅持回台助選,不是出於政治狂熱,而是憂心韓國瑜的選情。

陳惠青說:”我們覺得這次的選舉真的是很危險,然後我們也覺得民進黨會有奧步,所以我們非常的操心,然後我們大華府地區,跟美東地區有100多人回來。”

每到選舉,國民黨海外部都會號召支持者加入助選團,回台灣拉票和參與黨籍候選人的造勢活動,不過這次人數格外踴躍,還創新高。

國民黨海外部副主任鍾維君說:”海外助選團這一次可以說是人數最多的一次,總共人數將近300人,從全世界五大洲各地都有,他們是自己買了飛機票,然後自己付所有的旅館食宿,包括他們的服裝,這樣子來參加助選團。”

這次助選團的當地行程,每人繳交一萬多台幣費用,帶著滿滿的希望,助選團成員希望能為自己所支持的候選人發揮臨門一腳的作用,送進總統府和立法院。

