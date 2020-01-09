海外藍營支持者自費回台灣為韓國瑜投票拉票（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

每次到了台灣的總統大選，灣區藍綠陣營都會有熱情的支持者特地提前到台灣，義務助選或是自費參加助選團拉票造勢，這次藍綠陣營的海外助選團人數都創新高，本台特派記者古琳嘉分別跟隨了國民黨和民進黨的助選團，帶您了解他們的政治狂熱，來看國民黨陣營的情況。

一大早天6點多，天還沒亮，來自世界各地的國民黨海外助選團成員已經整裝待發，吃過早飯就要展開助選行程。

來自灣區的幾位團員們啟程前還特地高喊口號，為國民黨總統候選人韓國瑜助威。

韓國瑜在海外有許多支持者，他也非常重視海外僑胞，曾多次向海外僑界發出穿雲箭，海外韓粉甚至比台灣本土的韓粉更加激情，他們為什麼這麼狂熱呢？

來自加拿大的助選團成員張蒓芳說：”第一次，我沒想到這麼熱絡，有這麼多海外不同的國家，還甚至於有非洲來的，真的，我沒想到，還有美國，美國好多州，一來大家都有一家人的感覺，特別有話說。”

來自紐約的助選團成員張慶瑤說：”我覺得台灣現在滿亂的，所以我們在海外的僑胞，我們就覺得要出自己一份力，我們得自己買機票來到這裡，然後交了一些費用，等於是全部都自費的，要幫他們助選，去掃街拜市場。”

這次國民黨的海外助選團共有8台巴士，一北一南共花6天的時間到不同城市，為國民黨的立委候選人助選，還出席總統候選人韓國瑜9號在台北凱道舉行的造勢晚會。

國民黨的海外助選團分成南團與北團，而且來自四面八方不同的國家，不過有支持者就表示，他們在海外本來以為韓國瑜的選情非常樂觀，但是來到台灣才發現是相當緊張的。

來自灣區的助選團成員任宇中說：”我們美國的大部分都以為說韓國瑜一定當選，但是實際上來這邊接觸一下，還是有緊張，就是五五波，所以我們還是要盡量找我們的朋友拉票，以前我們在台灣也住了20、30年嘛，所以盡量找朋友來幫助。”

有癌症復發中的支持者說，她不顧身體健康堅持回台助選，不是出於政治狂熱，而是憂心韓國瑜的選情。

陳惠青說：”我們覺得這次的選舉真的是很危險，然後我們也覺得民進黨會有奧步，所以我們非常的操心，然後我們大華府地區，跟美東地區有100多人回來。”

每到選舉，國民黨海外部都會號召支持者加入助選團，回台灣拉票和參與黨籍候選人的造勢活動，不過這次人數格外踴躍，還創新高。

國民黨海外部副主任鍾維君說：”海外助選團這一次可以說是人數最多的一次，總共人數將近300人，從全世界五大洲各地都有，他們是自己買了飛機票，然後自己付所有的旅館食宿，包括他們的服裝，這樣子來參加助選團。”

這次助選團的當地行程，每人繳交一萬多台幣費用，帶著滿滿的希望，助選團成員希望能為自己所支持的候選人發揮臨門一腳的作用，送進總統府和立法院。

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