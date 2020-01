【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森週三提出撥款7.5億元,幫助解決無家可歸問題,又計劃頒布行政命令,加快為無家可歸者提供臨時住所等。

紐森計劃在2020至2021年財政預算案中投放7.5億元,幫助無家可歸者,包括幫他們支付屋租、增建可負擔單位、保留庇護中心等,另外又會投資近7億擴大Medi-Cal醫保,此外又會撥款2,460萬元增加精神健康醫療服務等。

另外,紐森又提出頒佈行政命令,包括鎖定一些州府管轄的空地,用來建短期無家可歸庇護中心,以及在各個縣市提供100輛旅行用的拖車和帳篷,作為無家可歸者臨時住宿之用,同時提供相關的醫療和社會服務。

此外又會聯合多個機構,成立緊急應對小組,協助地方政府處理無家可歸問題,資金除了來自公帑,有部份會來自慈善和私營機構。

