【KTSF】

灣區以南的Monterey縣週二通報新年首宗流感死亡個案,令加州今季流感死亡,人數上升至55人。

這個流感季比往年更早到來,而且死亡率較高。

根據州衛生部去年12月28日公佈的數據顯示,今個流感季加州死亡人數比往年同期上升超過兩成。

而根據疾控中心上週五公佈的數據顯示,全國今個流感季共有640萬人得流感,其中55,000人需送院治療,有2,900人因流感死亡。

州衛生部建議6個月或以上人士都應接種流感疫苗,65歲或以上的長者及長期病患人士更應注意流感導致的併發症。

