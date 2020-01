Milpitas市Walgreen被賊匪打劫 3男疑涉案被捕

【KTSF】

南灣Milpitas市一間Walgreens藥店週三發生劫案,警方追捕匪徒期間,附近一所小學一度封閉,警方最後拘捕3名懷疑涉案的疑犯。

警方於早上11時55分接獲舉報,指有3名匪徒打劫位於北Milpitas大道1833號的Walgreens藥店。

警員接報到場後,看到疑犯乘坐一輛金色四房凌志房車逃走,警員並沒有追截,不過數分鐘後,該輛汽車在駛至北Abel街夾Redwood大街後與另一輛汽車相撞。

3名疑犯立即奔逃,警員馬上包圍附近街道,很快將3人拘捕,但由於有人向警方稱,案件可能還有人涉案,警方於是繼續追捕行動,並一度封閉附近的Curtner小學,Fremont消防局也派出無人機搜索。

最後警方根據住戶提供的監控視頻,確認只有3人犯案,於是結束搜捕行動。

被捕的疑犯分別是30歲男子Daniel Cortez、27歲男子Travon Adkins,以及25歲男子Lawrence Tillman Jr.,他們涉嫌觸犯行劫、串謀犯案和刑事毀壞被捕。

警方已起回Walgreens被盜的失物,約值3,700元。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Milpitas警方,電話:(408) 586-2400。

