宋楚瓊受訪指宋楚瑜非選不可是因為不忘初衷（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

親民黨的宋楚瑜有許多支持者,都是從他2000年首度參選總統以來一路相挺到底,對於宋楚瑜的參選,外界有不同的評價,本台獨家專訪到宋楚瑜最親近的妹妹宋楚瓊,她說宋楚瑜非選不可是因為不忘初衷。

宋楚瑜的競選總部位於台北市仁愛路上,巨型的看板氣勢十足,還有支持者留言為他打氣,具有豐富行政經驗的宋楚瑜,不管是發表政見還是評論時事都頭頭是道,5次參與正副總統選舉更是打破紀錄。

宋楚瓊說:”我認為他是一個典範,緝而不捨,5次有很多嗎?國父的革命是十次耶,他才走了一半,對嘛,是不是。”

今年75歲的宋楚瓊是宋楚瑜的妹妹,這次她特地從美國華府回台幫宋楚瑜助選,宋家一共有9個兄弟姊妹,宋楚瑜排行第5,宋楚瓊排行第6,兩人從小就很親近。

由於父親宋達長年服務軍中,宋楚瑜就像家長一樣照顧妹妹,她佩服宋楚瑜從政的專一。

宋楚瓊說:”天道酬勤,地道酬善,還有一個,業道要酬精,精益求精,對不對,那你一輩子只能做一件事,你才能夠做得比人家好。”

宋楚瑜推出十大政見,主張包括兩岸對等分治,兩岸對話與和平發展,終結藍綠惡鬥,將政黨票門檻從5%降低到3%,並將成年年齡下修至18歲,設立青年及銀髮社會住宅等。

不過這次大選在藍綠對決下,宋楚瑜遭到邊緣化,有很多人覺得宋楚瑜好像知其不可而為之,就是雖然機會不大,可是還是非常的努力,宋楚瓊對於他這樣的精神怎麼看?她亦透露了宋楚瑜非選不可的原因。

宋楚瓊說:”他從來沒有覺得知其不可為而為之,他認為他是可以為才為之,您認為呢?他認為他可以做好,他有信心可以做好,怎麼樣怎麼樣,他努力可以做好。”

宋楚瑜的參選被視為母雞帶小雞,要衝高親民黨的立委選情,守住5%的防線,爭取政黨補助款。

儘管外界不看好宋楚瑜,宋楚瓊仍相信奇蹟。

宋楚瓊說:”民主的好壞,是要大家一起努力的,不是某一個人努力就行了,我們不是在選好人,或者是帥人,我們要選一個是真正為國家服務的人,這個是他一生的,他一生就只做一件事情,是為人民服務。”

