宋楚瓊受訪指宋楚瑜非選不可是因為不忘初衷（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

親民黨的宋楚瑜有許多支持者，都是從他2000年首度參選總統以來一路相挺到底，對於宋楚瑜的參選，外界有不同的評價，本台獨家專訪到宋楚瑜最親近的妹妹宋楚瓊，她說宋楚瑜非選不可是因為不忘初衷。

宋楚瑜的競選總部位於台北市仁愛路上，巨型的看板氣勢十足，還有支持者留言為他打氣，具有豐富行政經驗的宋楚瑜，不管是發表政見還是評論時事都頭頭是道，5次參與正副總統選舉更是打破紀錄。

宋楚瓊說：”我認為他是一個典範，緝而不捨，5次有很多嗎？國父的革命是十次耶，他才走了一半，對嘛，是不是。”

今年75歲的宋楚瓊是宋楚瑜的妹妹，這次她特地從美國華府回台幫宋楚瑜助選，宋家一共有9個兄弟姊妹，宋楚瑜排行第5，宋楚瓊排行第6，兩人從小就很親近。

由於父親宋達長年服務軍中，宋楚瑜就像家長一樣照顧妹妹，她佩服宋楚瑜從政的專一。

宋楚瓊說：”天道酬勤，地道酬善，還有一個，業道要酬精，精益求精，對不對，那你一輩子只能做一件事，你才能夠做得比人家好。”

宋楚瑜推出十大政見，主張包括兩岸對等分治，兩岸對話與和平發展，終結藍綠惡鬥，將政黨票門檻從5%降低到3%，並將成年年齡下修至18歲，設立青年及銀髮社會住宅等。

不過這次大選在藍綠對決下，宋楚瑜遭到邊緣化，有很多人覺得宋楚瑜好像知其不可而為之，就是雖然機會不大，可是還是非常的努力，宋楚瓊對於他這樣的精神怎麼看？她亦透露了宋楚瑜非選不可的原因。

宋楚瓊說：”他從來沒有覺得知其不可為而為之，他認為他是可以為才為之，您認為呢？他認為他可以做好，他有信心可以做好，怎麼樣怎麼樣，他努力可以做好。”

宋楚瑜的參選被視為母雞帶小雞，要衝高親民黨的立委選情，守住5%的防線，爭取政黨補助款。

儘管外界不看好宋楚瑜，宋楚瓊仍相信奇蹟。

宋楚瓊說：”民主的好壞，是要大家一起努力的，不是某一個人努力就行了，我們不是在選好人，或者是帥人，我們要選一個是真正為國家服務的人，這個是他一生的，他一生就只做一件事情，是為人民服務。”

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