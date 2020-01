伊朗初步調查指烏航客機墜毀前已著火

【有線新聞】

烏克蘭客機在伊朗墜毀,伊朗初步調查指客機墜毀前已經著火,機組人員嘗試折返,堅稱與針對美國的攻擊無關。

空難後一天,伊朗民航部門根據地面目擊者以及事發時坐飛機飛過涉事空域乘客的說法,綜合出初步調查報告指,涉事烏克蘭國際航空客機,起飛後不久在空中起火,期間嘗試右轉折返,但不久下墜著地再猛烈爆炸。

報告指客機是飛至逾2,400米高空時從雷達上消失,沒有發出求救訊號,相信發生技術故障。

失事客機兩個飛行記錄儀已經尋回,但有破損、部分記錄遺失。

空難正值伊朗對駐伊拉克美軍基地,發動導彈攻擊報復,伊朗軍方否認兩者有關連。外電引述多個西方情報消息相信客機不是被導彈擊落,有消息說客機其中一個引擎過熱。

在烏克蘭首都基輔的機場,民眾前來悼念遇難者。烏克蘭總統澤連斯基其後也有到場,宣布週四定為全國哀悼日。今次空難中死者最多是伊朗和加拿大人,大部分乘客都是準備經基輔轉機往多倫多,加拿大表示會與伊朗官方合作徹查空難原因。

