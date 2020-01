加拿大總理稱烏克蘭客機是被伊朗非故意擊落

【KTSF 馮政浩報導】

在伊朗領空發生的烏克蘭客機空難,墜毀原因有新發展,加拿大總理聲稱,有證據顯示飛機是遭到伊朗導彈非故意擊落,而烏克蘭政府就表示,事故原因要由專家調查決定。

烏克蘭航空公司的波音737客機,星期三在伊朗德克蘭國際機場起飛3分鐘後墜毀,機上176人全部罹難。

伊朗傳媒和烏克蘭駐伊朗大使館最初表示,是機件故障失事,俗稱黑盒的飛行記錄儀器已經找到,但伊朗已只容許烏克蘭派人員到德克蘭調查,拒絕讓美國或波音公司派人介入。

在烏克蘭飛機墜毀之前4小時,伊朗曾發射導彈攻擊伊拉克美軍駐守的基地。

有美國官員透露,飛機其實是被兩枚俄羅斯製造的飛彈擊中,亦有美國分析家指,伊朗的雷達在出事之前,曾經將烏克蘭航機位置鎖定。

有消息指飛機墜毀前在半空變成火球,空難死者中67人是加拿大國籍,加拿大總理杜魯多指出,根據他們及盟友的情報,飛機是被伊朗導彈擊中。

杜魯多說:”證據顯示飛機是被伊朗的地對空飛彈擊中墜毀,但很可能並非故意。”

杜魯多強調,要有透徹及可信的調查找出飛機墜毀原因。

而烏克蘭副外長在聯合國安理會發言,要求他們的專家得到無條件協助調查。

烏克蘭副外長Sergiy Kyslytsya說:”這次的災難環境原因仍然未清楚,現在要交給專家調查,找出飛機墜毀原因。”

而CNN收到一個視頻,聲稱在烏克蘭客機出事時段,一個物體在德克蘭附近上空被飛彈擊中,但CNN暫時未能確認視頻的內容。

