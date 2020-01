【有線新聞】

香港多間公立醫院的內科病床近幾日都爆滿,其中一個原因是很多人患上流感。

衞生防護中心數據顯示,流感活躍度上升,超越基線水平,已經踏入流感高峰期。近半個月病人主要是甲型H1流感,佔超過六成,H3佔三成,乙型流感病毒較少。

過去兩星期有四宗院舍或學校爆發個案,近4天已經有23宗,涉及95人。

政府不斷叫大家接種流感疫苗,疫苗是否有效?根據病人病毒數據,疫苗對甲型H1流感有效,但H3方面,保護作用不太好。

不過政府強調,疫苗對甲型、乙型病毒都有保護力,提醒兒童、長者等高危人士最好都是接種流感針。

