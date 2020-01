桑德斯支持者到舊金山華埠花園角造勢（視頻）

【KTSF】

民主黨總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)一班在灣區支持者,週三來到舊金山華埠花園角造勢。

柏克萊市府審計師王儷蓉(Jenny Wong)說:”桑德斯參議員提倡美國有全民健保,我們同意醫保是基本人權。”

華人進步會代表林德樂說:”桑德斯是唯一一位議員來到灣區華埠,以我們的語言,直接同選民溝通和接觸,聆聽我們的需要,所以我們相信桑德斯會將我們亞太裔移民社區需要放在優先。”

桑德斯2020年總統參選委員會成員金貞妍(Jane Kim)說:”我們是首個兢選團體有提供中文、韓語、越南語、他加祿語翻譯,我們在加州有人員講這些語言。”

週三出席的都是一些灣區亞裔官員和社區組織代表,他們支持和提及桑德斯的政綱,包括全民醫保、永久可負擔單位項目,以及停止大規模監禁等政策。

他們呼籲大家記得登記做選民,在3月3日的初選中投票,又提醒如果選民派別不是民主黨,則必須要求民主黨的選票,才能投票給桑德斯。

