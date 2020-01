【KTSF】

灣區捷運(BART)週三晚發生對峙事件,令東灣部分晚間服務暫停,全線一度出現大規模延誤。

根據捷運發布的消息指,事發在週三晚的6點左右,一個懷疑有精神問題的男人,在東灣Antioch線前往舊金山方向靠近Concord站的路軌上,威脅要傷害自己。

警方、消防及談判專家出動,嘗試勸服該人離開路軌。

事件導致Pleasant Hill至Concord站服務一度暫停數小時,期間需由接駁巴士提供服務,該男子到凌晨2點56分才離開路軌,週四早上捷運服務回復正常。

(Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。