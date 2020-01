不明肺炎疫情持續 從武漢回灣區旅客談當地情況（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中國武漢市的不明肺炎疫情持續,港澳台也繼續加強監控,從武漢搭機回灣區的乘客,對當地情況了解有多少呢?

週二上午,多班中國航空公司班機飛抵舊金山國際機場,其中一班是中國南方從武漢飛來舊金山,大部份乘客不願上鏡接受採訪,但都私下表示,他們知道武漢有多宗不明肺炎,但看起來一切如常。

有旅客說:”沒有什麼,我什麼都沒看到,國內有報導,不過我們在機場什麼都沒有,沒有擔心。”

另一名旅客說:”有聽說,新聞上有說,會載囗罩,但沒有特別擔憂。”

也有旅客說:”我聼到但好像沒有太大問題,我們只是在那中轉,有一點擔心,但是沒出門,因為我們中轉離機場很近。”

聯邦疾病防控中心(CDC)的網站,目前沒有出現任何關於中國武漢不明肺炎的資訊,不過中國官方已經主動通報世界衛生組織(WHO)。

2003年非典型肺炎SARS擴散時,許多來自亞洲的班機乘客都戴口罩,這次武漢出現不明肺炎,實際狀況或感染程度大多數人只是停留在聽說的階段。

根據世界衛生組織網站,在現階段並不建議對旅行人士採取任何措施,除非在旅行期間或之後呼吸道出現不適的狀況,應該去求診。

WHO也表示,根據目前的資訊,無須對中國做出旅遊或是貿易的限制。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。