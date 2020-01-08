不明肺炎疫情持續 從武漢回灣區旅客談當地情況（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中國武漢市的不明肺炎疫情持續，港澳台也繼續加強監控，從武漢搭機回灣區的乘客，對當地情況了解有多少呢？

週二上午，多班中國航空公司班機飛抵舊金山國際機場，其中一班是中國南方從武漢飛來舊金山，大部份乘客不願上鏡接受採訪，但都私下表示，他們知道武漢有多宗不明肺炎，但看起來一切如常。

有旅客說：”沒有什麼，我什麼都沒看到，國內有報導，不過我們在機場什麼都沒有，沒有擔心。”

另一名旅客說：”有聽說，新聞上有說，會載囗罩，但沒有特別擔憂。”

也有旅客說：”我聼到但好像沒有太大問題，我們只是在那中轉，有一點擔心，但是沒出門，因為我們中轉離機場很近。”

聯邦疾病防控中心（CDC）的網站，目前沒有出現任何關於中國武漢不明肺炎的資訊，不過中國官方已經主動通報世界衛生組織（WHO）。

2003年非典型肺炎SARS擴散時，許多來自亞洲的班機乘客都戴口罩，這次武漢出現不明肺炎，實際狀況或感染程度大多數人只是停留在聽說的階段。

根據世界衛生組織網站，在現階段並不建議對旅行人士採取任何措施，除非在旅行期間或之後呼吸道出現不適的狀況，應該去求診。

WHO也表示，根據目前的資訊，無須對中國做出旅遊或是貿易的限制。

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