港大有教授指武漢不明肺炎病毒或源自蝙蝠

【有線新聞】

香港大學微生物學系講座教授袁國勇相信,武漢不明原因肺炎病毒源頭來自蝙蝠。

袁國勇相信,武漢不明原因肺炎由冠狀病毒引起,他估計今次很大機會與沙士一樣,源頭來自蝙蝠,傳給某種野生動物,再跳到人類。

武漢肺炎病源未明,香港專家都希望盡快多些線索知道源頭。

由97年禽流感到沙士,一直尋找病毒元兇的袁國勇指,97年禽流感在街市開始最後找到是野生鴨鵝,傳到街市的雞。

6年後的沙士,野味動物市場是源頭,但果子狸身上無冠狀病毒,最後追查到是由蝙蝠傳到果子狸。

他指今次驗過不是禽流感,跟當年沙士很相似,他指醫治冠狀病毒與沙士差不多,都是用干擾素、利巴韋林,或蛋白酶抑制劑。

那何時確定會否有人傳人風險呢?袁國勇指下星期尾最關鍵,由1月2日關閉市場,病毒潛伏期約14日,如下星期尾仍有新增個案就不妙,即是繼續傳播。

不過內地仍然未講病毒的來源,袁國勇相信,內地已掌握研究病毒的技術。

