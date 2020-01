北灣男童報稱險被持刀漢擄走 警證實報假案

【KTSF】

北灣Vacaville市一名7歲男童,報稱週一下午險被一名持刀漢擄走,警方調查後證實,案件是由男童虛構出來。

警方沒有透露,涉案男童會否面臨刑事檢控。

警方是於下午3時左右接報,一名監護人稱,一名陌生男子在Meadowlands公園附近,企圖據走該名7歲男童。

警方接報後,立即派出大量警員到現場搜尋疑犯,警方指,男童當時在公園附近一條小徑,步行往身在車中的監護人,其間一名男子趨近男童。

該名男子當時持刀指向男童的臉部,要求他到附近一處地點,男童見狀立即奔跑到監護人的汽車。

男童報稱疑犯是白人男子,身穿藍色牛仔褲和橙色T恤,年約30餘歲,下顎留鬚。

警員之後找到一名長相近似的男子,但男童對警員稱該名男子並不涉案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。