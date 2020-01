【KTSF 張麗月報導】

聯合航空(United Airlines)表示,由於近月來香港發生的示威,導致聯航飛香港的航線載客量減少,削弱了收益,因此在第四季盈利裡面要扣減9,000萬元。

另外,波音737 Max客機停飛至今,令數以千計航班取消,也損害聯航的利潤。

聯航的737 Max客機,起碼要到6月初才可望復飛,聯航將於1月21日公布業績。

