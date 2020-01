烏克蘭航空客機德黑蘭墜毀176人罹難

【有線新聞】

烏克蘭國際航空一架波音737-800客機,在伊朗首都德黑蘭起飛後不久墜毀,機上176人全部罹難,當局已尋回飛機黑盒,正調查空難原因。

客機墜落在德黑蘭西南部農田,多處著火,現場火光熊熊;天光後現場仍然有煙冒出,乘客行李、零件碎片等散落一地;大批救援人員和官員趕到現場,將遇難者遺體運走。

烏克蘭國際航空PS752班機,當地周三清晨六時多由德黑蘭霍梅尼國際機場起飛,原定前往烏克蘭首都基輔,但起飛數分鐘後失去訊號,在距離機場約10公里處墜毀。

伊朗國營傳媒引述交通部門官員指,飛機起飛後其中一邊引擎起火,懷疑是機件故障,飛機之後失控,沒有發出求救訊號,兩個俗稱黑盒的飛行記錄儀已尋回。

烏克蘭國際航空說客機出事前兩天通過例行機件檢查,機齡3年多,機師經驗豐富,決定即時停飛來往德黑蘭的航班。

機上167名乘客及9名機組人員全部罹難,當中有82名伊朗籍、63名加拿大籍,另外有11名烏克蘭人,包括全體機組人員,大部分人都是經基輔轉機。

波音737-800屬737的第三代NG系列客機,澳洲航空去年底發現旗下3架737NG機身有結構性裂痕,須停飛維修;至於NG的升級版、第四代MAX系列,近年亦涉及兩宗大型空難。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。