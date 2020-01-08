烏克蘭航空客機德黑蘭墜毀176人罹難

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烏克蘭國際航空一架波音737-800客機，在伊朗首都德黑蘭起飛後不久墜毀，機上176人全部罹難，當局已尋回飛機黑盒，正調查空難原因。

客機墜落在德黑蘭西南部農田，多處著火，現場火光熊熊；天光後現場仍然有煙冒出，乘客行李、零件碎片等散落一地；大批救援人員和官員趕到現場，將遇難者遺體運走。

烏克蘭國際航空PS752班機，當地周三清晨六時多由德黑蘭霍梅尼國際機場起飛，原定前往烏克蘭首都基輔，但起飛數分鐘後失去訊號，在距離機場約10公里處墜毀。

伊朗國營傳媒引述交通部門官員指，飛機起飛後其中一邊引擎起火，懷疑是機件故障，飛機之後失控，沒有發出求救訊號，兩個俗稱黑盒的飛行記錄儀已尋回。

烏克蘭國際航空說客機出事前兩天通過例行機件檢查，機齡3年多，機師經驗豐富，決定即時停飛來往德黑蘭的航班。

機上167名乘客及9名機組人員全部罹難，當中有82名伊朗籍、63名加拿大籍，另外有11名烏克蘭人，包括全體機組人員，大部分人都是經基輔轉機。

波音737-800屬737的第三代NG系列客機，澳洲航空去年底發現旗下3架737NG機身有結構性裂痕，須停飛維修；至於NG的升級版、第四代MAX系列，近年亦涉及兩宗大型空難。

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