英國哈利王子與夫人宣布不再任高層王室人員

【KTSF 馮政浩報導】

英國的哈利王子和太太梅根宣布在2020年開始,生活空間有改變。

領有英國皇室Sussex公爵及公爵夫人銜頭的哈利王子和太太梅根,週三宣布計劃邁向財政獨立,並會從高層王室人員的角色退後。

兩人聲稱日後會在英國和北美洲平衡生活時間,哈利和梅根以及8個月大的兒子Archie,剛剛在加拿大逗留兩個月,而聖誕假期他們不在英國和皇室成員一起渡過節日。

哈利夫婦表示,這個轉變是想兒子的成長既有皇室傳統,同時又避免過度聚焦在皇室。

兩人會繼續履行對英女皇、英聯邦及其他機構的職務,他們亦將會推出一個新的慈善基金,不過宗旨及細節就未有透露。

梅根婚前是美國演員,較早前亦有報導,哈利與梅根打算移居加拿大,但未獲證實。

