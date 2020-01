蔡英文選情穏定領先 主要政見有何重點（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2020年台灣總統大選,被視為穏定領先的蔡英文,在這次選舉打出了2020台灣要蠃的口號,她的主要政見有什麼重點?

擔任蔡英文台北市競選總部副主委的民進黨不分區立委余宛如接受本台專訪,談蔡英文競選連任的政策主軸。

余宛如說:”總統還是非常在意就是,民生跟台灣的經濟轉型的這個部分,像我們都知道台灣是個高齡化的社會,也是少子化的國家,所以我們有在長照的部分,預算會再增高會再提升,然後另外就是說,在托育津貼的部分,我們也希望零到6歲,國家跟父母一起養小孩。”

在經濟方面,余宛如強調,蔡英文的經濟政策和前總統馬英九的主張很不同,重點要強化投資台灣,分散風險,尤其蔡英文上任後推動新南向政策,台灣這次倖免於遭受美中貿易戰太大的衝擊。

余宛如說:”我們的經濟主軸就在於說強化投資台灣,然後創造新的就業機會,然後連結國際,接軌世界,讓我們新興的產業可以跟國際的趨勢連在一起,因為以前是落後的,對不對,以前是投資中國,以前是整個雞蛋都放在同一個籃子裡,

所以才造成我們今天的經濟結構變成這樣扭曲,那我們就希望能夠在經濟上面做這樣的改革。”

不過在統獨議題上,民進黨的立場被質疑是”親美反中”,余宛如也做出回應。

余宛如說:”其實我覺得我們完全是站在趨勢上面,對 為什麼呢?因為我們也知道就是說,現在全球,尤其像這個美國,或者說全球,像中美貿易戰開打,其實現在,過去國際十幾20年來,所謂的全球化就是往中國投資,往中國吸金,可是現在發現說,中國的市場它會偷竊你的智慧財產權,它的法律保障不完全,它還是一個非常對人權打壓的一個國家,所以現在很多國家都是非常防範中國的滲透,甚至開始審思它跟中國的依賴關係,或是經貿關係。”

被問到近期蔡英文前競選發言人林靜儀備受爭議的有關支持統一恐涉及叛國的言論,余宛如也做出說明。

余宛如說:”反滲透法裡面,我們也沒有規範說你講支持統一就是叛國,一定是要你有這個構成的要件,還有條件存在,譬如說,你講統一的原因是,你可能接受了中國的錢,有明確的事實,然後你接受中國的授意跟指示,來去擾亂台灣的社會秩序,所以你喊統一,或者是說你來去資助這些政治人物的競選經費,或者是公投的經費,意圖來製造統一的言論跟假象。”

余宛如強調,目前總統選情被看好,國會也有力拚過半的可能性,剩下倒數幾天,要讓民眾對蔡英文政績有感,並打一場高格調的選戰。

