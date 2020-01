【KTSF】

伊朗向美國位於伊拉克的兩個軍事基地發動導彈攻擊,報復美國擊殺伊朗特種部隊將領蘇雷曼尼後,特朗普總統週三在白宮發表全國電視演說,稱美軍並無人命傷亡,而伊朗似乎已有所”退讓”。

特朗普在演說中重申,伊朗”絕不容許擁有核武”,他說美國國民應對結果感到”非常感激和欣慰”。

特朗普表示,美國會立即向伊朗實施新制裁措施,直至”伊朗改變行徑”。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。