台灣總統大選進入衝刺階段 選情是否已塵埃落定（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣這次2020總統大選,從黨內初選階段,選情就格外激烈,可以說是前所未見,如今只剩倒數3天,選情是否已經塵埃落定?

隨著選戰進入衝刺階段,台灣各大政論節目紛紛從錄影改為現場直播,來因應瞬息萬變的選情,貼近選戰最新的發展,節目熱度也隨著倒數計時更加激烈。

這次總統大選共有3組候選人,在藍綠兩強激烈競爭下,親民黨的宋楚瑜遭到邊緣化,外界的焦點還是放在藍綠之間的對決,蔡英文以及韓國瑜兩邊陣營,各自對選情有何評估呢?

國民黨重量級中常委姚江臨接受本台專訪時,對於勝選有信心,他也解釋了韓國瑜的選情,在國內不如海外熱烈的原因。

姚江臨說:”因為這次可以看到,我們都是庶民的選民多,所以我們看他不是像以前那種選舉那麼狂熱,可以看得出來說,這次韓國瑜在選舉過程中的韓粉,都是屬於庶民,庶民的表態力也比較沒有那麼熱絡,又比較沉澱,所以感覺上會有這樣的(選情冷),但是我們要跟我們這些同胞講,會贏啦。”

與蔡英文海外後援會密切聯繫的外貿協會副董事長莊碩漢,對於蔡英文的選情感到信心滿滿。

莊碩漢說:”總統我們一向是審慎樂觀,那大家都團結一致拼命的拉票,現在一定要把這個投票率衝高。”

在最後衝刺階段,衝高投票率成為決定勝負的關鍵因素,對於綠營來說,年輕族群的支持度是否能化做具體行動至關重要。

莊碩漢說:”大幅度領先的部分,大部分著重在20到30歲,30到四40歲的年輕人這一層,這一層的投票率,一般來講的話會比較低一點,所以我們是全力得來衝刺。”

對於藍營來說,致勝的關鍵則在於庶民的崛起。

姚江臨說:”我想台灣走入庶民政治了,以前的權貴政治,已經差不多結束了,現在走入這個庶民政治,所以你可以看得出來說,庶民總是多吧,可以看得出來說,我們每次韓國瑜的造勢,那種熱情,是有史以來沒有看過的。”

雖然大多數的政治評論人士都說,這場的總統選戰情勢大致底定,但知名政論節目主持人平秀琳認為,還是要等開票結果。

平秀琳說:”所謂的民意調查的根據,在很早之前就已經被韓國瑜陣營蓋牌了,所以民調所顯示出來的相關的狀態,到底跟選舉的結果是不是能夠做一個吻合,就做一致性的趨勢,每個人心中都有一個問號。”

跑政治新聞出身的資深媒體人尚毅夫,從台灣開放總統直選開始就觀察選舉,他說對這次的選舉至今無法斷言結果,因為韓國瑜造勢活動場子熱,自發群眾多,跟民調數據有差距,氣氛格外詭譎,他只能預測機率。

尚毅夫說:”去年1月2號習近平講話,到一直5月反送中,一直到6月的高潮,一直到目前為止,還有國民黨自己本身的問題,所以你說要預測的話,當然我還是會說,蔡英文贏的機率會相對於韓國瑜高一點,但是你又沒辦法很肯定的說,韓國瑜一定處於這種狀態會大敗,我覺得也不盡然。”

面對不同的選情分析,讓關心這場選戰的人士更加好奇與困惑,再等3天答案就會出爐。

