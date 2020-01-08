台灣總統大選進入衝刺階段 選情是否已塵埃落定（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣這次2020總統大選，從黨內初選階段，選情就格外激烈，可以說是前所未見，如今只剩倒數3天，選情是否已經塵埃落定？

隨著選戰進入衝刺階段，台灣各大政論節目紛紛從錄影改為現場直播，來因應瞬息萬變的選情，貼近選戰最新的發展，節目熱度也隨著倒數計時更加激烈。

這次總統大選共有3組候選人，在藍綠兩強激烈競爭下，親民黨的宋楚瑜遭到邊緣化，外界的焦點還是放在藍綠之間的對決，蔡英文以及韓國瑜兩邊陣營，各自對選情有何評估呢？

國民黨重量級中常委姚江臨接受本台專訪時，對於勝選有信心，他也解釋了韓國瑜的選情，在國內不如海外熱烈的原因。

姚江臨說：”因為這次可以看到，我們都是庶民的選民多，所以我們看他不是像以前那種選舉那麼狂熱，可以看得出來說，這次韓國瑜在選舉過程中的韓粉，都是屬於庶民，庶民的表態力也比較沒有那麼熱絡，又比較沉澱，所以感覺上會有這樣的（選情冷），但是我們要跟我們這些同胞講，會贏啦。”

與蔡英文海外後援會密切聯繫的外貿協會副董事長莊碩漢，對於蔡英文的選情感到信心滿滿。

莊碩漢說：”總統我們一向是審慎樂觀，那大家都團結一致拼命的拉票，現在一定要把這個投票率衝高。”

在最後衝刺階段，衝高投票率成為決定勝負的關鍵因素，對於綠營來說，年輕族群的支持度是否能化做具體行動至關重要。

莊碩漢說：”大幅度領先的部分，大部分著重在20到30歲，30到四40歲的年輕人這一層，這一層的投票率，一般來講的話會比較低一點，所以我們是全力得來衝刺。”

對於藍營來說，致勝的關鍵則在於庶民的崛起。

姚江臨說：”我想台灣走入庶民政治了，以前的權貴政治，已經差不多結束了，現在走入這個庶民政治，所以你可以看得出來說，庶民總是多吧，可以看得出來說，我們每次韓國瑜的造勢，那種熱情，是有史以來沒有看過的。”

雖然大多數的政治評論人士都說，這場的總統選戰情勢大致底定，但知名政論節目主持人平秀琳認為，還是要等開票結果。

平秀琳說：”所謂的民意調查的根據，在很早之前就已經被韓國瑜陣營蓋牌了，所以民調所顯示出來的相關的狀態，到底跟選舉的結果是不是能夠做一個吻合，就做一致性的趨勢，每個人心中都有一個問號。”

跑政治新聞出身的資深媒體人尚毅夫，從台灣開放總統直選開始就觀察選舉，他說對這次的選舉至今無法斷言結果，因為韓國瑜造勢活動場子熱，自發群眾多，跟民調數據有差距，氣氛格外詭譎，他只能預測機率。

尚毅夫說：”去年1月2號習近平講話，到一直5月反送中，一直到6月的高潮，一直到目前為止，還有國民黨自己本身的問題，所以你說要預測的話，當然我還是會說，蔡英文贏的機率會相對於韓國瑜高一點，但是你又沒辦法很肯定的說，韓國瑜一定處於這種狀態會大敗，我覺得也不盡然。”

面對不同的選情分析，讓關心這場選戰的人士更加好奇與困惑，再等3天答案就會出爐。

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