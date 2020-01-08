加州SB 50建屋提案捲土重來 將讓地方政府彈性執行（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州參議員威善高（Scott Weiner）提出修改SB 50建屋提案捲土重來，希望給予地方政府更多彈性執行，不過提案仍然帶來爭議聲，有示威者多次打斷威善高等官員週二在東灣奧克蘭（屋崙）舉行的記者會。

這班示威者當中，有些是來自無家可歸者權益組織”Moms 4 Housing”，他們批評威善高的SB50提案，無辦法確保提供足夠的可負擔房屋。

威善高的SB 50法案稱為重新劃區改革法案，建議允許在獨立屋住宅區興建兩到4個單位的房屋，並要求地方政府在交通車站附近區域，允許興建更大型的住宅建築。

這項法案最早提出時，遭到多個地方政府和社區組織的反對，去年在州議會被擱置。

如今威善高對法案內容作出修改後捲土重來，修改內容包括給予地方政府兩年暫緩執行期，允許市府各自推行替代方案達到法案的目標等。

威善高說：”我們給市府更多彈性，採用適合該地方的政策，要證明到房屋負擔性、理念和法例都符合社區內的居民，可以優先住在該區的可負擔單位。”

舊金山市參議會在去年以10對1票，大比數反對最初版本的SB50，馬兆明（Gordon Mar）是最先提出反對的市參事之一，對於新的修正版本，他認為目前仍需要更多時間去細閱修改的條文，雖然他覺得威善高肯修改版本去給予市府彈性是好事，但是他批評兩年時間做諮詢實在不足夠。

馬兆明說：”要好好規劃諮詢社區，可能要用上好多年，我擔心兩年暫緩期，不足以讓地方社區提出計劃。”

馬兆明又表示，正籌備在他代表的日落區，聯同居民和社區組織成立小組討論建屋方案。

SB50法案必須在1月底前獲得加州參議會撥款委員會的通過，才能提交到參議會全院表決，接下來再送加州眾議會審議。

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