加州SB 50建屋提案捲土重來 將讓地方政府彈性執行（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州參議員威善高(Scott Weiner)提出修改SB 50建屋提案捲土重來,希望給予地方政府更多彈性執行,不過提案仍然帶來爭議聲,有示威者多次打斷威善高等官員週二在東灣奧克蘭(屋崙)舉行的記者會。

這班示威者當中,有些是來自無家可歸者權益組織”Moms 4 Housing”,他們批評威善高的SB50提案,無辦法確保提供足夠的可負擔房屋。

威善高的SB 50法案稱為重新劃區改革法案,建議允許在獨立屋住宅區興建兩到4個單位的房屋,並要求地方政府在交通車站附近區域,允許興建更大型的住宅建築。

這項法案最早提出時,遭到多個地方政府和社區組織的反對,去年在州議會被擱置。

如今威善高對法案內容作出修改後捲土重來,修改內容包括給予地方政府兩年暫緩執行期,允許市府各自推行替代方案達到法案的目標等。

威善高說:”我們給市府更多彈性,採用適合該地方的政策,要證明到房屋負擔性、理念和法例都符合社區內的居民,可以優先住在該區的可負擔單位。”

舊金山市參議會在去年以10對1票,大比數反對最初版本的SB50,馬兆明(Gordon Mar)是最先提出反對的市參事之一,對於新的修正版本,他認為目前仍需要更多時間去細閱修改的條文,雖然他覺得威善高肯修改版本去給予市府彈性是好事,但是他批評兩年時間做諮詢實在不足夠。

馬兆明說:”要好好規劃諮詢社區,可能要用上好多年,我擔心兩年暫緩期,不足以讓地方社區提出計劃。”

馬兆明又表示,正籌備在他代表的日落區,聯同居民和社區組織成立小組討論建屋方案。

SB50法案必須在1月底前獲得加州參議會撥款委員會的通過,才能提交到參議會全院表決,接下來再送加州眾議會審議。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。