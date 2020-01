【KTSF】

週一早上,南灣Palo Alto市發生連環汽車爆竊案,有接近12輛汽車被爆竊,警方拘捕5名涉案青少年,正在調查他們有沒有涉及其他汽車爆竊案。

Palo Alto警方表示,事發在West Bayshore Road和Amarillo 大道交界附近,當時一名居民看到疑犯們正在打破汽車的玻璃窗,並報警,警方到場拘捕5名青少年疑犯,其中兩名年僅17歲,並在疑犯車上搜到贓物和作案工具。

Palo Alto的汽車爆竊案去年明顯上升,去年1月到11月,發生了816宗汽車爆竊,比2018年同期增加接近七成。

單單在去年聖誕平安夜到1月2日,就已經發生了44宗,大多數發生在市中心及購物中心。

