Macy’s將關閉更多分店 感恩聖誕銷情微跌

【KTSF 張麗月報導】

百貨店Macy’s公布,剛剛過去的感恩節和聖誕假期銷售,比一年前同期下跌0.6%,跌幅沒有預期這麼大。

不過Macy’s透露,計劃在未來幾個月關閉最少28間Macy’s分店,其中一間位於東灣Contra Costa縣的Antioch市,另有3間位於俄亥俄州,以及關閉一間Bloomingdale’s分店。

現時Macy’s包括Bloomingdale’s在內的分店總數約有680間,Macy’s表示希望日後專注於地產業務和加大投資在網購,以及名牌貨品以低價發售的Backstage業務,同時也正在試驗將部份較大面積的分店縮減經營的規模。

在過去一年,Macy’s股價大跌超過四成,週三收市上升超過2%。

