Laguna Honda醫院涉歧視及虐待病人 市府被起訴（視頻）

舊金山Laguna Honda醫院去年6月爆出有130個病人在過去3年,被多名醫護人員歧視及虐待,其中一名受影響的病人週一入稟控告市府,相信是醜聞爆出後首宗訴訟。

舊金山觀察家報報道,原告人在入稟狀上沒有透露自己的名字,只是用假名John Doe的名義。

法庭文件指,原告人是一名下肢癱瘓的男病人,住在Laguna Honda醫院,今次入稟是不希望再有其他人承受他在住院中感受到的尷尬、屈辱及騷擾。

原告人的代表律師指,Laguna Honda有醫護人員趁原告人正接受灌腸程序,未有知會他的情況下,用私人手機拍下原告人的下體,然後將照片傳給他人,讓原告人被公然嘲笑及侮辱。

Laguna Honda是一個讓長者及殘障人士休養的地方,這種行為讓原告人出現焦慮、心理壓力及情緒上的困擾。

訴狀指院方違反醫療紀錄保密法,虐老及加州病人權益法等,原告律師指,正計劃提出集體訴訟,以保護其他受影響病人的權益。

Laguna Honda醫院是療養院,隸屬於舊金山公共衛生部,局方在去年6月披露醫院的醜聞,指在2016年至2019年1月的3年間,有130個病人被醫護人員腳踢身體、強逼服藥及拍攝裸照等。

市府衛生部沒有回應今次訴訟,而市府律師發言人指,他們收到訴訟資料後會詳細研究,並會在法庭上回應。

