將軍澳晚上百多人悼念周梓樂 有人堵路兩人被補

香港將軍澳週三晚上有人堵路,便衣警員採取拘捕行動,防暴警察到場噴胡椒噴劑驅散,共拘捕至少兩人。

晚上8時,尚德停車場外,近百人悼念兩個月前在此墮樓離世的科大學生周梓樂。

近10時,十多名黑衣人到尚德邨垃圾站搬出多件傢俬包括沙發,放到唐明街堵路,之後又搬到唐德街及唐俊街十字路口,警車隨即趕到,黑衣人跑走,防暴警察下車清理雜物。

十多分鐘後,黑衣人在路邊掘磚,用手推車將磚頭運到唐俊街及唐明街交界,將磚拋出馬路。

防暴警察到場,先後舉藍、黑旗警告,指在場人士非法集結,驅趕在行人路上的市民。亦驅趕記者,指記者阻擋警方視線,是協助暴徒。

黑衣人轉到尚德邨外築起傘陣,與在停車場平台的警察對峙,警方在天橋舉黑旗警告。

黑衣人用消防喉向前射水,期間有4名便衣警員,制服一名黑衣男子。在場人士指罵便衣警員,有人用傘刺向他們。防暴警察隨即增援,驅趕在場人士時,有警員圍著一名橙衣男子,有兩人上前,警方隨即推開他們,並施放胡椒噴劑。該名橙衣男子被多名警員制服在地,之後被帶走。

