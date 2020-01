【KTSF】

加州州長紐森計劃開放州政府擁有的閒置土地.作為無家可歸者緊急支援中心。

加州州長紐森計劃週三簽署新的行政命令,指示4個州政府機構找出有哪些州政府擁有的閒置土地,來興建臨時無家可歸者支援中心,包括預留給可負擔房屋的地皮、公路旁的地皮、醫院或醫療中心舊址及露天市集等。

州府計劃動用100輛休旅車及帳篷,為無家可歸者提供臨時性住房,醫療及社會服務。

此外,州長還提議動用7.5億公帑創建一個基金,為無家可歸者支付房租及興建可負擔房屋,這項基金建議需要獲得州議會通過。

加州近年的無家可歸者問題日益嚴峻,2019年的最新數據顯示,加州無家可歸者人數已經超過15萬人,比2018年增加了16%。

