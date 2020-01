【KTSF 郭柟報導】

舊金山市長布里德(London Breed)週三宣誓就職,展開4年任期。

布里德在2017年接任已故市長李孟賢餘下的任期,之後在去年11月的市長補選中取得勝利,正式展開她的4年任期,週三的就職典禮有近700人參加。

