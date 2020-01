【有線新聞】

美國聯邦航空管理局宣布,禁止美國飛機及機師飛越伊朗、伊拉克、阿曼灣及波斯灣空域,又指已跟國家安全部門、外國空管部門以及航空公司聯繫,交換情報。

新加坡航空、馬來西亞航空、中華航空及長榮航空,亦先後公布因應緊張局勢調整所有航班路線,避過伊朗及伊拉克空域,會繼續監察情況,有需要時再調整航道。

