世衛指中國未尋求協助調查武漢不明肺炎

【有線新聞】

世界衛生組織表示,中國內地未有尋求世衛協助調查武漢不明肺炎,又認為暫時無須對中國實施旅遊限制。

世衛表示,武漢當局正追查曾與病人接觸的人,在海鮮市場進行環境評估以及繼續調查和找出引起今次爆發的病原體。

中國內地當局未有就武漢的情況尋求世衛協助,世衛正緊密監察情況,基於現時掌握資料不建議對中國實施任何旅遊或貿易限制。

另外,香港再多9宗由武漢返港後出現發燒或肺炎等病徵的懷疑個案。

9宗懷疑個案,年紀最小的只有6歲,全部人情況穩定,病發前並無到過武漢的濕街市。

其中一名送到東區醫院的8歲男童,對乙型流感病毒和冠狀病毒呈陽性反應。一名送到威爾斯親王醫院的16歲女病人,對甲型流感病毒呈陽性反應。

另外,送到仁濟醫院的32歲男病人,以及伊利沙伯醫院的49歲男病人,對人類鼻病毒或腸病毒呈陽性反應。累積呈報個案增至30宗,其中13人已經出院。

