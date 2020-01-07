黃婆婆訪谷區遇劫受重傷去世 家人將辦悼念活動（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

一年前在舊金山訪谷區遇劫受重傷的華裔婆婆黃奕愛，經過一年的治療及復健後，不幸在上星期五離世，她的家人將於星期三為她舉行悼念活動。

這一段是黃奕愛婆婆遇襲後在療養院休養的畫面，雖然身受重傷，但她仍努力重新學習自理。

黃奕愛女兒黃月圓（Helen Yee）說：”在她被人打傷後，是重傷，兩隻眼完全看不見，整塊面都是黑色的，手又斷了，肋骨又斷了，她在這樣的情況下，都能夠走了一年，中途她都嘗試自己站起來，嘗試自己吃飯。”

黃月圓表示，過去一年，媽媽因為發燒，曾經進出醫院十次，連醫生都說，黃婆婆不能夠完全康復，在院方的建議下，家人簽署了”不搶救”同意書。

12月30日，黃婆婆又再發燒，家人不希望婆婆再受苦，因此沒有將她送院，婆婆最終在1月3日下午離世。

黃月圓說：”一年都在病床上，已經沒有了生活的質素，那麼辛苦，那麼痛苦，走吧，到最後我們跟她講了很多說話，她是眼淚流出來，她的心是很明白，沒有辦法了。”

89歲的黃奕愛，去年1月8日在訪谷區一個公園晨運時遇劫，並被襲擊至重傷，雖然警方幾星期後拘捕了18歲的非洲裔疑犯Kenote Gathron，但黃婆婆的身體永遠無法恢復。

在黃婆婆仍在世時，家人已經計劃好在婆婆遇襲一週年的日子，在公園這裡舉行集會，希望再次喚起大家對社區治安的關注，現在婆婆突然離世，當天的集會同樣會悼念婆婆。

黃奕愛孫女余嘉雯（Sasanna Yee）說：”失去婆婆，我相信，她犧牲了自己，不會白費，她為社區留下她美好的人生，社區在此，其他人亦在注視，我感覺這就是她想要的，將她的精神留傳下去。”

黃奕愛來自中國，從來沒有讀過書的她來美後，經常看電視學寫字，又苦練英語，最終成功入籍。

家人指，黃婆婆曾經是車衣工人，將賺來的辛苦錢存起來，再申請其他家人來美。

黃月圓說：”這個老人家，我很少見到人是這樣的，從來大病當小病，小病就當無病，其實她的人生走過來，是非常不容易的。”

黃奕愛的喪禮將於1月19日舉行，地點仍未決定，親友在籌款網站Go Fund Me上設立專頁籌募殮葬費，目標是5萬元。

此外，家人亦構思在案發的公園設置紀念椅，來紀念黃奕愛的一生。

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