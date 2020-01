黃婆婆訪谷區遇劫受重傷去世 家人將辦悼念活動（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

一年前在舊金山訪谷區遇劫受重傷的華裔婆婆黃奕愛,經過一年的治療及復健後,不幸在上星期五離世,她的家人將於星期三為她舉行悼念活動。

這一段是黃奕愛婆婆遇襲後在療養院休養的畫面,雖然身受重傷,但她仍努力重新學習自理。

黃奕愛女兒黃月圓(Helen Yee)說:”在她被人打傷後,是重傷,兩隻眼完全看不見,整塊面都是黑色的,手又斷了,肋骨又斷了,她在這樣的情況下,都能夠走了一年,中途她都嘗試自己站起來,嘗試自己吃飯。”

黃月圓表示,過去一年,媽媽因為發燒,曾經進出醫院十次,連醫生都說,黃婆婆不能夠完全康復,在院方的建議下,家人簽署了”不搶救”同意書。

12月30日,黃婆婆又再發燒,家人不希望婆婆再受苦,因此沒有將她送院,婆婆最終在1月3日下午離世。

黃月圓說:”一年都在病床上,已經沒有了生活的質素,那麼辛苦,那麼痛苦,走吧,到最後我們跟她講了很多說話,她是眼淚流出來,她的心是很明白,沒有辦法了。”

89歲的黃奕愛,去年1月8日在訪谷區一個公園晨運時遇劫,並被襲擊至重傷,雖然警方幾星期後拘捕了18歲的非洲裔疑犯Kenote Gathron,但黃婆婆的身體永遠無法恢復。

在黃婆婆仍在世時,家人已經計劃好在婆婆遇襲一週年的日子,在公園這裡舉行集會,希望再次喚起大家對社區治安的關注,現在婆婆突然離世,當天的集會同樣會悼念婆婆。

黃奕愛孫女余嘉雯(Sasanna Yee)說:”失去婆婆,我相信,她犧牲了自己,不會白費,她為社區留下她美好的人生,社區在此,其他人亦在注視,我感覺這就是她想要的,將她的精神留傳下去。”

黃奕愛來自中國,從來沒有讀過書的她來美後,經常看電視學寫字,又苦練英語,最終成功入籍。

家人指,黃婆婆曾經是車衣工人,將賺來的辛苦錢存起來,再申請其他家人來美。

黃月圓說:”這個老人家,我很少見到人是這樣的,從來大病當小病,小病就當無病,其實她的人生走過來,是非常不容易的。”

黃奕愛的喪禮將於1月19日舉行,地點仍未決定,親友在籌款網站Go Fund Me上設立專頁籌募殮葬費,目標是5萬元。

此外,家人亦構思在案發的公園設置紀念椅,來紀念黃奕愛的一生。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。