委內瑞拉選舉國會主席變鬧劇

【KTSF】

南美國家委內瑞拉選舉國會主席變成一場鬧劇。

週日委內瑞拉現任國民議會主席、兼自封臨時總統的反對派領袖瓜伊多要進入議會,參加特別會議選主席,但被衛兵阻擋。

他試圖爬上圍欄但被攔下,其他反對派議員都不能進入議會,雙方發生推撞。

而親馬杜羅政府一派的少數議員,就強行選一個同黨做議會主席,但隨後多數議員就在一間報館,召開臨時會議再次選出瓜伊多為今年的議會主席,他們有足夠的法定人數及票數選出新領袖。

瓜伊多宣誓就職後,指馬杜羅獨裁政權,又再一次犯錯,其他反對派官員就指責馬杜羅政府週日的所為是騎劫委內瑞拉目前最後一個民主機構,歐盟週一重申繼續承認瓜伊多。

目前美歐等50多個國家承認瓜伊多是委內瑞拉臨時總統。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。