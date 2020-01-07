北灣男童公園附近險被持刀漢擄走

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北灣Vacaville市一名7歲男童，週一下午險被一名持刀漢擄走。

警方是於下午3時左右接報，一名監護人稱，一名陌生男子在Meadowlands公園附近，企圖據走該名7歲男童。

警方接報後，立即派出大量警員到現場搜尋疑犯，警方指，男童當時在公園附近一條小徑，步行往身在車中的監護人，其間一名男子趨近男童。

該名男子當時持刀指向男童的臉部，要求他到附近一處地點，男童見狀立即奔跑到監護人的汽車。

男童報稱疑犯是白人男子，身穿藍色牛仔褲和橙色T恤，年約30餘歲，下顎留鬚。

警員之後找到一名長相近似的男子，但男童對警員稱該名男子並不涉案。

警方接著繼續搜尋，但無發現，任何人如能對本案提供消息，請聯絡Vacaville市警方，電話：(707) 469-4851。

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