參議院共和黨人指有足夠票數決定如何展開彈劾審訊

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院多數黨領袖麥康尼表示，參議院共和黨人有足夠票數，去決定特朗普總統彈劾案如何進行，包括可以在未決定是否有證人作證的情況下，展開彈劾審訊。

麥康尼週二表示，就算未決定是否有證人作證，參議院共和黨人都有足夠所需的票數，可以展開對特朗普彈劾案的審訊。

麥康尼說：”希望你們明白，我們有足夠票數，當彈劾審訊開始後通過決議案，基本上很像100對0票，之於克林頓審訊案，它可謂是第一階段。”

麥康尼又說，參議院可以參照以前克林頓總統的彈劾案來做，就是當時在控辯雙方陳詞之後，參議院才去決定是否傳召證人作證，這個做法適用於當時克林頓，也適用於現時的特朗普。

現時參議院有53名共和黨人，民主黨人就有47人，因此只需要51票就可以決定如何去做，而白宮也支持麥康尼的計劃。

一些主要的溫和派共和黨參議員，包括Mitt Romney和Susan Collins，曾經表示支持麥康尼提議，可以等到彈劾審訊開始後，才決定傳召證人的問題，可能傳召的證人包括前任國家安全顧問John Bolton。

不過參議院少數黨領袖舒默就堅持認為，在參議員聆聽爭辯之後，才輪到證人作證和提供證詞是不合理做法。

舒默強調，民主黨人要求有4名證人作證，他相信民主黨人有足夠票數，可要求有證人作證。

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