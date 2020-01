參議院共和黨人指有足夠票數決定如何展開彈劾審訊

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院多數黨領袖麥康尼表示,參議院共和黨人有足夠票數,去決定特朗普總統彈劾案如何進行,包括可以在未決定是否有證人作證的情況下,展開彈劾審訊。

麥康尼週二表示,就算未決定是否有證人作證,參議院共和黨人都有足夠所需的票數,可以展開對特朗普彈劾案的審訊。

麥康尼說:”希望你們明白,我們有足夠票數,當彈劾審訊開始後通過決議案,基本上很像100對0票,之於克林頓審訊案,它可謂是第一階段。”

麥康尼又說,參議院可以參照以前克林頓總統的彈劾案來做,就是當時在控辯雙方陳詞之後,參議院才去決定是否傳召證人作證,這個做法適用於當時克林頓,也適用於現時的特朗普。

現時參議院有53名共和黨人,民主黨人就有47人,因此只需要51票就可以決定如何去做,而白宮也支持麥康尼的計劃。

一些主要的溫和派共和黨參議員,包括Mitt Romney和Susan Collins,曾經表示支持麥康尼提議,可以等到彈劾審訊開始後,才決定傳召證人的問題,可能傳召的證人包括前任國家安全顧問John Bolton。

不過參議院少數黨領袖舒默就堅持認為,在參議員聆聽爭辯之後,才輪到證人作證和提供證詞是不合理做法。

舒默強調,民主黨人要求有4名證人作證,他相信民主黨人有足夠票數,可要求有證人作證。

