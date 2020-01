Tesla執行長親到上海廠房 出席國產Model 3交付儀式

【有線財經】

Tesla執行長Elon Musk親身到Tesla在上海的廠房,其中一個任務就是出席首批國產Model 3交付儀式。

他被問到對上海廠房只是用了一年時間就建成投產的感受。

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

他向預訂了國產Model 3的車主交出車咭後,宣布正式啟動國產Model Y項目,並會加大在中國的投資。

現時Tesla上海車廠平均每天生產280架車,公司上星期公布,將國產Model 3減價16%,車價減至29.9萬元人民幣,原因是中國內地政府對新能源車有補貼,又表明爭取在今年,將在中國的服務中心及快速充電站數量增加一倍。

