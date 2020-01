台灣國會選舉有哪些選舉規則 投票方式如何

【KTSF 古琳嘉報導】

這次台灣2020總統大選除了要選出下屆總統之外,還有國會選舉,有哪些選舉的規則?投票方式又是如何?以下為您一一介紹。

台灣1月11日登場的選舉,選的是總統和立委,選民一共會拿到三張票要做決定。

第一張是總統、副總統選票,要在國民黨、民進黨和親民黨三個政黨推出的候選人當中選出一組候選人;第二張是區域立委的選票;第三張則是政黨票的選票。

首先在總統大選方面,一號是親民黨推出的宋楚瑜和余湘的組合,二號是國民黨推出的韓國瑜和張善政的組合,三號是爭取連任的民進黨蔡英文和賴清德組合。

得票數不需要過半,只要相對多數,得票最高的組合就是下屆總統副總統。

立委選舉方面競爭格外激烈,由於立法院一共有113個席位,其中有73席是區域立委,也就是讓各個選區的選民選出一位代表該區的立委,另外有6個席次,屬於平地原住民和山地原住民立委席位,保留給原住民人士,剩下的34個席位,就是由第三張政黨票的得票數來分配不分區立委席次。

根據台灣中選會數據,這次共有412人登記參選角逐73席區域立委席次,競爭比上次還要激烈,不分區立委的部分則有19個政黨登記,共提出217位參選人名單,政黨數量與參選人總數雙雙創下歷史新高。

政黨票到底該怎麼算呢?舉例來說,某個政黨如果得票率為50%,那麼該政黨可以拿到不分區立委的席次,就是34X50%,也就是可以拿到17席。

由於立法院目前是由執政的民進黨掌控,新一屆國會究竟誰能過半?小黨有沒有生存空間?都是外界關注的焦點。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。