【獨家專訪】台灣民眾黨主席柯文哲對2020選舉有何看法（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台獨家專訪了台北市長、同時也是台灣民眾黨主席柯文哲,他非常坦率的談到他對台灣總統選舉的看法。

2020台灣國會大選,小黨輩出,藍綠以外的第三勢力是否能成氣候?又是否會成為左右政局的力量?在這次選舉中受到熱議,尤其是台北市長柯文哲去年所創的台灣民眾黨,在國民黨和民進黨兩大陣營的夾殺下,會走出甚麼樣的一條路?

柯文哲說:”主要宗旨就是我們不在統獨的光譜裡面去跟他競爭,所以我們,其實我們作為一個新興的政黨,我們還是一樣,有時候開玩笑說我們是政治的創投業,你知道我們的黨員,一概要透過網路登記。”

柯文哲6日接受本台”台灣抉擇”節目獨家專訪,談創黨理念,也對台灣民眾黨初試啼聲參與這次大選作出評估。

柯文哲說:”因為民進黨動用國家的資源在選舉,我覺得總統大選他們會贏,只是贏得多或少,另外一個立法院他們可能會單獨過半,就算沒有單獨過半,也是差一點點。”

台灣過去幾十年來,國民黨和民進黨輪流執政,掌握主要的政治資源,經歷多次政黨輪替,第三勢力是否有機會突圍?

柯文哲說,台灣民眾黨進軍國會,是希望起到示範作用,但是對於選舉結果,他不表樂觀。

柯文哲說:”第一點我個人沒有選總統,在沒有所謂母雞帶小雞這種拉抬作用之下,我倒覺得選情不會說多樂觀,另外一點就是,選舉畢竟是世俗化的行為,還是要花很多錢,所以我們不可能像對方一樣買媒體、買網軍,我還是第一點,我們沒有資源做那種事情,第二點就算有資源,我們也不太願意做那種事情。”

2018年六都市長選後,放眼2020總統大選,柯文哲一度是備受矚目的熱門人選,最終他選擇組黨卻不參選總統,卻反而不利其立委選情。

他現在回想起來,會否後悔當時沒有參選呢?

柯文哲說:”不會啦,我跟你講,我們是外科醫生,外科醫生最大特色,不往後看啦,我們常常說,還有下一個病人要處理,外科醫生的個性,清楚切割,永遠在想下一個,永遠要下一個,我們不去作沒有意義的回想。”

柯文哲的任期即將在2022年年底結束,外界已經在討論他是否會競逐2024總統大位?柯文哲的答案呼之欲出。

柯文哲說:”應該要這樣講,要走得快一個人走,要走得遠要一群人走,所以成立一個政黨,其實就是已經打算,打算一個比較長期的經營,所以,其實這樣,做好現在的工作就是最好,未來最好的準備,一樣嘛,你把市長的工作做好,也是選總統最好的準備。”

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。