【獨家專訪】台灣民眾黨主席柯文哲對2020選舉有何看法（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台獨家專訪了台北市長、同時也是台灣民眾黨主席柯文哲，他非常坦率的談到他對台灣總統選舉的看法。

2020台灣國會大選，小黨輩出，藍綠以外的第三勢力是否能成氣候？又是否會成為左右政局的力量？在這次選舉中受到熱議，尤其是台北市長柯文哲去年所創的台灣民眾黨，在國民黨和民進黨兩大陣營的夾殺下，會走出甚麼樣的一條路？

柯文哲說：”主要宗旨就是我們不在統獨的光譜裡面去跟他競爭，所以我們，其實我們作為一個新興的政黨，我們還是一樣，有時候開玩笑說我們是政治的創投業，你知道我們的黨員，一概要透過網路登記。”

柯文哲6日接受本台”台灣抉擇”節目獨家專訪，談創黨理念，也對台灣民眾黨初試啼聲參與這次大選作出評估。

柯文哲說：”因為民進黨動用國家的資源在選舉，我覺得總統大選他們會贏，只是贏得多或少，另外一個立法院他們可能會單獨過半，就算沒有單獨過半，也是差一點點。”

台灣過去幾十年來，國民黨和民進黨輪流執政，掌握主要的政治資源，經歷多次政黨輪替，第三勢力是否有機會突圍？

柯文哲說，台灣民眾黨進軍國會，是希望起到示範作用，但是對於選舉結果，他不表樂觀。

柯文哲說：”第一點我個人沒有選總統，在沒有所謂母雞帶小雞這種拉抬作用之下，我倒覺得選情不會說多樂觀，另外一點就是，選舉畢竟是世俗化的行為，還是要花很多錢，所以我們不可能像對方一樣買媒體、買網軍，我還是第一點，我們沒有資源做那種事情，第二點就算有資源，我們也不太願意做那種事情。”

2018年六都市長選後，放眼2020總統大選，柯文哲一度是備受矚目的熱門人選，最終他選擇組黨卻不參選總統，卻反而不利其立委選情。

他現在回想起來，會否後悔當時沒有參選呢？

柯文哲說：”不會啦，我跟你講，我們是外科醫生，外科醫生最大特色，不往後看啦，我們常常說，還有下一個病人要處理，外科醫生的個性，清楚切割，永遠在想下一個，永遠要下一個，我們不去作沒有意義的回想。”

柯文哲的任期即將在2022年年底結束，外界已經在討論他是否會競逐2024總統大位？柯文哲的答案呼之欲出。

柯文哲說：”應該要這樣講，要走得快一個人走，要走得遠要一群人走，所以成立一個政黨，其實就是已經打算，打算一個比較長期的經營，所以，其實這樣，做好現在的工作就是最好，未來最好的準備，一樣嘛，你把市長的工作做好，也是選總統最好的準備。”

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