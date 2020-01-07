舊金山Silver區華裔家庭被3匪入屋搶劫 （視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Silver區一個華裔家庭遇到入屋搶劫，3個匪徒夜間撞進屋裡用槍指嚇裡面的人，當時屋裡還有一個3歲小童。

案發現場是Holyoke街夾Silliman街一棟住宅樓下的單位，警方資料顯示，上星期五晚上10點幾，3個非洲裔賊人闖進屋裡打劫。

不願意上鏡的男事主向本台透露案發當晚，他和女兒和外孫在家裡，當賊人撬門時，他的女兒聽到門口有聲音，幾分鐘之後，兩個賊人撞門進去，另一個賊人在門口把風。

男事主表示，兩個賊人分別用槍指著他和他的女兒，當時他3歲的外孫也在場，賊人沒有傷害他們，也沒有在家裡搜掠，而是用英文說”money, money”，叫他們拿錢出來。

男事主透露，賊人搶走幾千元現金及支票，又搶走他的證件就離開。

住在樓上的屋主當時不在家，案發之後，她趕緊請人來加強保安設施。

屋主說：”最離譜是案發時間很早，第二就是明知屋裡面有人都撞門進去，很大膽，十幾年這裡都沒事。”

不願意上鏡頭的屋主表示，這裡治安一向不錯，當初在這裡買房子，是因為靠近公園，以及鄰里都彼此認識。

屋主說：”現在出入小心一點，安裝監控錄像，防盜設施和鐵門，阻止賊人進去，（記者：從前完全沒有考慮過這些？）沒有，從前沒有。”

住在附近的謝女士表示，從前也有人進她的家搶劫，知道街坊遇劫，特地過來看看。

謝女士說：”心裡不安寧，聽到不舒服，左鄰右里都是老人家和小孩，我們的子女上班上學，晚一點回家我們都會掛心。”

警方指出，3個匪徒是18到25歲的非洲裔男人，目前仍然在逃。

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