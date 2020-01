舊金山Silver區華裔家庭被3匪入屋搶劫 （視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Silver區一個華裔家庭遇到入屋搶劫,3個匪徒夜間撞進屋裡用槍指嚇裡面的人,當時屋裡還有一個3歲小童。

案發現場是Holyoke街夾Silliman街一棟住宅樓下的單位,警方資料顯示,上星期五晚上10點幾,3個非洲裔賊人闖進屋裡打劫。

不願意上鏡的男事主向本台透露案發當晚,他和女兒和外孫在家裡,當賊人撬門時,他的女兒聽到門口有聲音,幾分鐘之後,兩個賊人撞門進去,另一個賊人在門口把風。

男事主表示,兩個賊人分別用槍指著他和他的女兒,當時他3歲的外孫也在場,賊人沒有傷害他們,也沒有在家裡搜掠,而是用英文說”money, money”,叫他們拿錢出來。

男事主透露,賊人搶走幾千元現金及支票,又搶走他的證件就離開。

住在樓上的屋主當時不在家,案發之後,她趕緊請人來加強保安設施。

屋主說:”最離譜是案發時間很早,第二就是明知屋裡面有人都撞門進去,很大膽,十幾年這裡都沒事。”

不願意上鏡頭的屋主表示,這裡治安一向不錯,當初在這裡買房子,是因為靠近公園,以及鄰里都彼此認識。

屋主說:”現在出入小心一點,安裝監控錄像,防盜設施和鐵門,阻止賊人進去,(記者:從前完全沒有考慮過這些?)沒有,從前沒有。”

住在附近的謝女士表示,從前也有人進她的家搶劫,知道街坊遇劫,特地過來看看。

謝女士說:”心裡不安寧,聽到不舒服,左鄰右里都是老人家和小孩,我們的子女上班上學,晚一點回家我們都會掛心。”

警方指出,3個匪徒是18到25歲的非洲裔男人,目前仍然在逃。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。