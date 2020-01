【KTSF】

舊金山警方週一下午在Russian Hill拘捕4名汽車爆竊案疑犯,警方嘗試截停疑犯的汽車時,疑犯沒把車停下,反駕車逃走,最後在Cow Hollow撞上市府車輛停下,4名疑犯全部落網。

事件源於下午4時26分左右,警員在Hyde街夾Green街發現一輛可疑車輛,懷疑與市內多宗汽車爆竊案有關。

警員企圖把該輛汽車截停,司機反駕車逃走,警員並沒有追截,疑犯的汽車最後在Union街夾Franklin街的十字路口撞上一輛市府車輛停下。

4名疑犯企圖拔足逃走,與警員短暫追逐後,各人全部落網。

被撞的市府汽車,駕車的市府員工受傷,需要送院治療,沒有生命危險。

