美國國務卿蓬佩奧強調空襲蘇雷曼尼的行動合法,會繼續向伊朗極限施壓。

蓬佩奧表示:”特朗普總統說得非常清楚,在我們監察下,伊朗不會擁有核武器。如果伊朗做出另一個錯誤的選擇,特朗普將如上週一樣做,以果斷,嚴正的方式回應,並警告伊朗我們將對其施壓。”

蓬佩奧否認華府對於是否鎖定伊朗文化遺產為襲擊目標立場反覆,強調所有美軍行動均符合國際法。

他未有正面回應有否拒絕向原訂週四到紐約,出席聯合國安理會會議的伊朗外長扎里夫發出簽證,僅表示會遵守聯合國所要求的義務。

