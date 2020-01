【KTSF 張麗月報導】

Pier 1 Imports正準備申請破產保護,又計劃關閉約共450間分店。

在新一年開始,零售業就傳出不利消息,Pier 1 Imports正準備申請破產保護,以便重組業務,兼且裁員四成人手,大概影響300名員工,又計劃關閉大約一半數目的分店,約共450間分店,和關閉幾間分銷中心,以及縮減營運開支。

Pier 1 連續8個季度銷售下跌,錄得的第三季淨虧損擴大至6,000萬元,收益也下跌。

公司又說,已聘請清盤公司來關閉店舖,Pier 1 股價在過去一年已跌了四成,在過去5年,Pier 1 股價從300元跌至現時的大約5元。

