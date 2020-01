回台投票僑胞比上屆多一倍 灣區有僑民當首投族（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由於海外台灣僑民透過登記可以取得總統大選的投票權,這次回台投票的僑胞人數,比上一屆選舉多出一倍,本台訪問了一些特地從灣區前往台灣投票的選民,甚至有些是首次回台投票,來聽聽他們為什麼願意花數千元投這一票?

總統大選進入倒數,桃園國際機場又再度熱鬧起來,從世界各地返台投票的人潮,從週末開始陸續抵達,為了投下這張寶貴的選票,灣區直飛台灣的班機近期更是班班客滿,有人是每逢選舉必定投票。

返台投票者李萍萍說:”因為什麼?我們是來自台灣,在台灣受教育,所以我們的家鄉,我們都非常的關心,所以每次到了選舉,我們只要有空就會想要回去。”

也有久居海外不曾投票的人士決定當個”首投族”。

海外首投族王淑梅說:”我們都很愛台灣,所以我覺得不管,現在很多是年紀大的,可是我覺得年輕人一定也要參與支持,所以要回去台灣,那我台灣也有親人,順便可以投票,有吃有喝有玩。”

另一名海外首投族林青說:”我是來美國40多年,從來都沒有回去過,所以我的身分證基本上都沒有換,50年沒有換,所以這次回去,特別為這次選舉回去換身分證,他們還說你的身分證可以做古董了。”

僑委會依據中選會的數據通報,這次申請返台投票的僑胞人數為5,328人,比2016年也就是上屆總統選舉時的2,420人,超出一倍多,再加上原本仍保留戶籍,可以直接投票不用登記的人數,這次返台投票的僑胞人數實際上會比5,000多人還高出許多。

南灣僑教中心主任閻樹榮說:”超出了一倍多,我想這代表著海外僑胞,對於我們中華民國總統副總統選舉的一個高度關心,這也是台灣自由民主展現相當具體的一個象徵。”

那麼為什麼這麼多人都踴躍回去投票呢?民進黨支持者說,是為了台灣的未來定位。

民進黨支持者說:”所以我們還是應該要回去,阻止親中的候選人,所以這個,我們台灣人,就是要顧我們台灣的民主和自由。”

另一名民進黨支持者說:”中國共產黨打壓台灣,而且企圖用金錢,或者是那些手段,來影響台灣的總統選舉,台灣應該是台灣人民,屬於台灣人民的。”

國民黨支持者則說要捍衛中華民國。

國民黨中評委李學英說:”因為現在中華民國已經到了最關鍵的時刻,中國國民黨也面臨了生死存亡的階段。”

國民黨王維說:”我想這次最主要就是,僑胞感覺到台灣在過去這3年,被民進黨執政,已經事實上是完全在顛覆中華民國,所以僑胞基於愛國心,我想是義不容辭要回去。”

每次總統大選,海外僑胞投票的人數不到一萬人,佔總選民人數微乎其微,但還是有不少人相信這一票非常重要。

返台投票者說:”如果多數的人都這樣想的話,不會差我一票都不回去,如果有上千上萬人(都不回去),那這樣就不對了。”

不過要投這一票,開銷可不是小數目,由於這次選舉位在新年元旦之後,到農曆春節之前,不但機位一票難求,經濟艙機票從早鳥票的700上下,到後來的1,500左右,再加上住宿和花費,上看數千元。

林青說:”這次要花3,000、4,000塊吧,但是我覺得我是值得的,至少我是台灣出生的,我希望為台灣做一點事。”

也有返台投票者說:”那個錢是無所謂啦,大概一兩千塊吧,而且我覺得台灣的自由、民主、主權最重要,金錢無所謂。”

看來這一場總統大選,不但可以激發各陣營的動員力量,還對刺激經濟買氣有所幫助。

