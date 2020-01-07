回台投票僑胞比上屆多一倍 灣區有僑民當首投族（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由於海外台灣僑民透過登記可以取得總統大選的投票權，這次回台投票的僑胞人數，比上一屆選舉多出一倍，本台訪問了一些特地從灣區前往台灣投票的選民，甚至有些是首次回台投票，來聽聽他們為什麼願意花數千元投這一票？

總統大選進入倒數，桃園國際機場又再度熱鬧起來，從世界各地返台投票的人潮，從週末開始陸續抵達，為了投下這張寶貴的選票，灣區直飛台灣的班機近期更是班班客滿，有人是每逢選舉必定投票。

返台投票者李萍萍說：”因為什麼？我們是來自台灣，在台灣受教育，所以我們的家鄉，我們都非常的關心，所以每次到了選舉，我們只要有空就會想要回去。”

也有久居海外不曾投票的人士決定當個”首投族”。

海外首投族王淑梅說：”我們都很愛台灣，所以我覺得不管，現在很多是年紀大的，可是我覺得年輕人一定也要參與支持，所以要回去台灣，那我台灣也有親人，順便可以投票，有吃有喝有玩。”

另一名海外首投族林青說：”我是來美國40多年，從來都沒有回去過，所以我的身分證基本上都沒有換，50年沒有換，所以這次回去，特別為這次選舉回去換身分證，他們還說你的身分證可以做古董了。”

僑委會依據中選會的數據通報，這次申請返台投票的僑胞人數為5,328人，比2016年也就是上屆總統選舉時的2,420人，超出一倍多，再加上原本仍保留戶籍，可以直接投票不用登記的人數，這次返台投票的僑胞人數實際上會比5,000多人還高出許多。

南灣僑教中心主任閻樹榮說：”超出了一倍多，我想這代表著海外僑胞，對於我們中華民國總統副總統選舉的一個高度關心，這也是台灣自由民主展現相當具體的一個象徵。”

那麼為什麼這麼多人都踴躍回去投票呢？民進黨支持者說，是為了台灣的未來定位。

民進黨支持者說：”所以我們還是應該要回去，阻止親中的候選人，所以這個，我們台灣人，就是要顧我們台灣的民主和自由。”

另一名民進黨支持者說：”中國共產黨打壓台灣，而且企圖用金錢，或者是那些手段，來影響台灣的總統選舉，台灣應該是台灣人民，屬於台灣人民的。”

國民黨支持者則說要捍衛中華民國。

國民黨中評委李學英說：”因為現在中華民國已經到了最關鍵的時刻，中國國民黨也面臨了生死存亡的階段。”

國民黨王維說：”我想這次最主要就是，僑胞感覺到台灣在過去這3年，被民進黨執政，已經事實上是完全在顛覆中華民國，所以僑胞基於愛國心，我想是義不容辭要回去。”

每次總統大選，海外僑胞投票的人數不到一萬人，佔總選民人數微乎其微，但還是有不少人相信這一票非常重要。

返台投票者說：”如果多數的人都這樣想的話，不會差我一票都不回去，如果有上千上萬人（都不回去），那這樣就不對了。”

不過要投這一票，開銷可不是小數目，由於這次選舉位在新年元旦之後，到農曆春節之前，不但機位一票難求，經濟艙機票從早鳥票的700上下，到後來的1,500左右，再加上住宿和花費，上看數千元。

林青說：”這次要花3,000、4,000塊吧，但是我覺得我是值得的，至少我是台灣出生的，我希望為台灣做一點事。”

也有返台投票者說：”那個錢是無所謂啦，大概一兩千塊吧，而且我覺得台灣的自由、民主、主權最重要，金錢無所謂。”

看來這一場總統大選，不但可以激發各陣營的動員力量，還對刺激經濟買氣有所幫助。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。