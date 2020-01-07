奧克蘭去年暴力罪案及汽車盜竊同告上升（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣奧克蘭（屋崙）市府週一公布去年的罪案數據，暴力罪案及汽車盜竊案都比2018年增加，其中暴力罪案更上升400宗。

最新發放的數據顯示，奧克蘭2019年的暴力罪案比2018年上升7%，多了約400宗，其中兇殺案有74宗，比前一年多了7宗。

市長Libby Schaaf表示，任何罪案的升幅都是不能夠接受，但是從整體趨勢來講，罪案數字仍然屬於正面。

Schaaf說：”我們見到兇殺案連續多年少於90宗，並在6年內連續3年，見到少於7,000宗暴力罪案，奧克蘭比以前安全，但仍有很多工作要做，任何生命損傷，財物失竊都是不能接受。”

除了暴力罪案外，去年的汽車爆竊案亦有增加，奧克蘭警察局局長Anne Kirkpatrick表示，與舊金山警察局有定期交流，她知道舊金山去年的汽車盜竊案有所減少，原因可能是舊金山成立了獨立小組，打擊財產盜竊案。

因此奧克蘭將會連同東灣多個城市，包括柏克萊、Emeryville、Alameda及San Leandro等成立專案小組，每個警察局每月會派遣兩名警員，專責處理財產盜竊案。

大除夕當日，34歲的華人工程師曾爍在奧克蘭Montclair社區一間咖啡店被搶手提電腦，曾爍在追截匪徒時不幸死亡，當天亦是他的生日。

Kirkpatrick沒有回應事件，但就特別指出這個專案小組會打擊手提電腦搶劫案。

Kirkpatrick說：”我們合作在大家的城市執法，集中打擊汽車爆竊及其他罪案，例如在咖啡店的手提電腦偷竊案，我們都經歷過，我們會盡最大努力，去減少這些罪案。”

此外，奧克蘭市府宣布增設一個暴力與防罪的部門，希望減少暴力罪案的發生。

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