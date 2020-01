奧克蘭去年暴力罪案及汽車盜竊同告上升（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣奧克蘭(屋崙)市府週一公布去年的罪案數據,暴力罪案及汽車盜竊案都比2018年增加,其中暴力罪案更上升400宗。

最新發放的數據顯示,奧克蘭2019年的暴力罪案比2018年上升7%,多了約400宗,其中兇殺案有74宗,比前一年多了7宗。

市長Libby Schaaf表示,任何罪案的升幅都是不能夠接受,但是從整體趨勢來講,罪案數字仍然屬於正面。

Schaaf說:”我們見到兇殺案連續多年少於90宗,並在6年內連續3年,見到少於7,000宗暴力罪案,奧克蘭比以前安全,但仍有很多工作要做,任何生命損傷,財物失竊都是不能接受。”

除了暴力罪案外,去年的汽車爆竊案亦有增加,奧克蘭警察局局長Anne Kirkpatrick表示,與舊金山警察局有定期交流,她知道舊金山去年的汽車盜竊案有所減少,原因可能是舊金山成立了獨立小組,打擊財產盜竊案。

因此奧克蘭將會連同東灣多個城市,包括柏克萊、Emeryville、Alameda及San Leandro等成立專案小組,每個警察局每月會派遣兩名警員,專責處理財產盜竊案。

大除夕當日,34歲的華人工程師曾爍在奧克蘭Montclair社區一間咖啡店被搶手提電腦,曾爍在追截匪徒時不幸死亡,當天亦是他的生日。

Kirkpatrick沒有回應事件,但就特別指出這個專案小組會打擊手提電腦搶劫案。

Kirkpatrick說:”我們合作在大家的城市執法,集中打擊汽車爆竊及其他罪案,例如在咖啡店的手提電腦偷竊案,我們都經歷過,我們會盡最大努力,去減少這些罪案。”

此外,奧克蘭市府宣布增設一個暴力與防罪的部門,希望減少暴力罪案的發生。

